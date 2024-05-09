На думку експертів, світ небезпечно близький до порушення мети Паризької угоди 2015 року щодо обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм.

Температурні рекорди фіксують майже рік



Служби моніторингу зміни клімату Коперник (C3S) має дані з 1940 року. Зіставивши їх вчені дійшли висновку, що минулий місяць був найспекотнішим квітнем з доіндустріального періоду.

Вчені C3S зазначили, що температурні рекорди фіксуються вже 11 місяців поспіль.

Середня температура у світі була найвищою за 12-місячний період. А саме - на 1,61 градуса за Цельсієм вище, ніж у доіндустріальний період 1850-1900 років.

Екстремальні погодні явища спричинені спекою

У квітні зміна клімату спричинила спеку в Сахелі.

Світ небезпечно близький до порушення мети Паризької угоди 2015 року щодо обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм, який дозволить уникнути найбільш катастрофічних наслідків кліматичних змін, таких як смертоносна спека, повені та незворотні руйнування екосистем, - кажуть вчені. Поширити

Викиди парникових газів від спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату.

Останніми місяцями природне явище Ель-Ніньо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, також підвищило температуру.

В НАН України пояснили, з чим пов'язана аномальна спека в квітні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух пояснила, чому в квітні фіксували аномальну спеку під 26°.

Спека була зумовлена потужними масами субтропічного повітря.

Йдеться про вітри, що навіяли українцям тепло й "червоний" пил із Сахари. Як відомо, тоді Україна дивувалася явищу кілька діб.