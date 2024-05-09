Почему апрель стал уникальным месяцем в истории человечества - ответ ученых
Категория
Мир
Дата публикации

Почему апрель стал уникальным месяцем в истории человечества - ответ ученых

Рекордная жара
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Источник:  Euractiv

По мнению экспертов, мир опасно близок к нарушению целей Парижского соглашения 2015 об ограничении глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

Температурные рекорды фиксируют почти год


Службы мониторинга изменения климата Коперник (C3S) располагает данными с 1940 года. Сопоставив их ученые пришли к выводу, что прошлый месяц был самым жарким апрель из доиндустриального периода.

Средняя температура в мире была самой высокой за 12-месячный период. А именно – на 1,61 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

Экстремальные погодные явления вызваны жарой

В апреле изменение климата вызвало жару в Сахеле.

Мир опасно близок к нарушению целей Парижского соглашения 2015 об ограничении глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию, который позволит избежать наиболее катастрофических последствий климатических изменений, таких как смертоносная жара, наводнения и необратимые разрушения экосистем, - говорят ученые.

Выброс парниковых газов от сжигания ископаемого топлива является основной причиной изменения климата.

В НАН Украины объяснили, с чем связана аномальная жара в апреле

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила, почему в апреле фиксировали аномальную жару под 26°.

Жара была обусловлена мощными массами субтропического воздуха.

Речь идет о ветрах, которые навеяли украинцам тепло и "красную" пыль из Сахары. Как известно, тогда Украина удивлялась явлению несколько суток.

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