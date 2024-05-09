По мнению экспертов, мир опасно близок к нарушению целей Парижского соглашения 2015 об ограничении глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию.
Температурные рекорды фиксируют почти год
Службы мониторинга изменения климата Коперник (C3S) располагает данными с 1940 года. Сопоставив их ученые пришли к выводу, что прошлый месяц был самым жарким апрель из доиндустриального периода.
Средняя температура в мире была самой высокой за 12-месячный период. А именно – на 1,61 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.
Экстремальные погодные явления вызваны жарой
В апреле изменение климата вызвало жару в Сахеле.
Выброс парниковых газов от сжигания ископаемого топлива является основной причиной изменения климата.
В НАН Украины объяснили, с чем связана аномальная жара в апреле
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила, почему в апреле фиксировали аномальную жару под 26°.
Жара была обусловлена мощными массами субтропического воздуха.
Речь идет о ветрах, которые навеяли украинцам тепло и "красную" пыль из Сахары. Как известно, тогда Украина удивлялась явлению несколько суток.
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