По мнению экспертов, мир опасно близок к нарушению целей Парижского соглашения 2015 об ограничении глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

Температурные рекорды фиксируют почти год



Службы мониторинга изменения климата Коперник (C3S) располагает данными с 1940 года. Сопоставив их ученые пришли к выводу, что прошлый месяц был самым жарким апрель из доиндустриального периода.

Ученые C3S отметили, что температурные рекорды фиксируются уже 11 месяцев.

Средняя температура в мире была самой высокой за 12-месячный период. А именно – на 1,61 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

Экстремальные погодные явления вызваны жарой

В апреле изменение климата вызвало жару в Сахеле.

Мир опасно близок к нарушению целей Парижского соглашения 2015 об ограничении глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию, который позволит избежать наиболее катастрофических последствий климатических изменений, таких как смертоносная жара, наводнения и необратимые разрушения экосистем, - говорят ученые. Поделиться

Выброс парниковых газов от сжигания ископаемого топлива является основной причиной изменения климата.

В последние месяцы природное явление Эль-Ниньо, нагревающее поверхностные воды в восточной части Тихого океана, также повысило температуру.

В НАН Украины объяснили, с чем связана аномальная жара в апреле

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила, почему в апреле фиксировали аномальную жару под 26°.

Жара была обусловлена мощными массами субтропического воздуха.

Речь идет о ветрах, которые навеяли украинцам тепло и "красную" пыль из Сахары. Как известно, тогда Украина удивлялась явлению несколько суток.