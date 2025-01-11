ЧС-2025 з хокею. Молодіжна збірна України перемогла команду Естонії

11 січня в Таллінні стартував чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд у Дивізіоні IB. Свій перший матч на турнірі зіграла збірна України.

Молодіжна збірна України з хокею перемогла команду Естонії

"Синьо-жовті" обіграли Естонію, поєдинок завершився з рахунком 8:1.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 — Дивізіон 1B

1 тур, 11 січня

Естонія — Україна 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Шайби: 04:22 Куліков (Денисенко) — 0:1, 05:13 Койда — 0:2, 15:10 Євтехов — 0:3, 30:09 Куліков — 0:4, 30:17 Трущенко (Гапоненко) — 0:5, 40:40 Косарєв (Євтехов) — 0:6, 44:11 Койда — 0:7, 54:06 Куліков (Миронов) — 0:8, 58:02 Орлов — 1:8

Вже у неділю, 12 січня, українці зіграють з командою Польщі, а наступного тижня — зі збірними Італії (14 січня), Південної Кореї (16-го) і Японії (17-го).

Вдалий старт футзальної збірної України у відборі на Євро-2026

Збірна України з футзалу розгромною перемогою над командою з Кіпру почала відбірковий етап на Євро-2026.

За результатами виступу в Нікосії українські футзалісти забили сім м’ячів у ворота господарів — збірної Кіпру. Поширити

Вже на сьомій хвилині Корсун зіграв на добивання, а Микитюк невдовзі подвоїв перевагу української команди.

Потім Фаренюк спокійно відправив м’яч у сітку після кутового від Зварича. Незабаром Абакшин зіграв на добиванні, забивши четвертий гол гостей.

По перерві українці продовжили збільшувати перевагу. Спершу Фаренюк замкнув простріл Корсуна, а потім сам капітан заштовхнув м’яч у ворота після удару Семенченка зі стандарту. Пізніше вдруге забив і Микитюк, скориставшись пасом Жука. У підсумку наша команда впевнено перемогла — 7:0.