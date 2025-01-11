ЧС-2025 з хокею. Молодіжна збірна України перемогла команду Естонії

11 січня в Таллінні стартував чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд у Дивізіоні IB. Свій перший матч на турнірі зіграла збірна України.
Головні тези:
- Молодіжна збірна України з хокею перемогла команду Естонії на чемпіонаті світу ЧС-2025 з рахунком 8:1.
- Український дебют у турнірі був вражаючим, збірна продемонструвала високий рівень гри.
- На наступних матчах українські спортсмени зіграють з командами Польщі, Італії, Південної Кореї та Японії.
Молодіжна збірна України з хокею перемогла команду Естонії
"Синьо-жовті" обіграли Естонію, поєдинок завершився з рахунком 8:1.
Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 — Дивізіон 1B
1 тур, 11 січня
Естонія — Україна 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)
Шайби: 04:22 Куліков (Денисенко) — 0:1, 05:13 Койда — 0:2, 15:10 Євтехов — 0:3, 30:09 Куліков — 0:4, 30:17 Трущенко (Гапоненко) — 0:5, 40:40 Косарєв (Євтехов) — 0:6, 44:11 Койда — 0:7, 54:06 Куліков (Миронов) — 0:8, 58:02 Орлов — 1:8
Вже у неділю, 12 січня, українці зіграють з командою Польщі, а наступного тижня — зі збірними Італії (14 січня), Південної Кореї (16-го) і Японії (17-го).
Вдалий старт футзальної збірної України у відборі на Євро-2026
Збірна України з футзалу розгромною перемогою над командою з Кіпру почала відбірковий етап на Євро-2026.
Вже на сьомій хвилині Корсун зіграв на добивання, а Микитюк невдовзі подвоїв перевагу української команди.
Потім Фаренюк спокійно відправив м’яч у сітку після кутового від Зварича. Незабаром Абакшин зіграв на добиванні, забивши четвертий гол гостей.
По перерві українці продовжили збільшувати перевагу. Спершу Фаренюк замкнув простріл Корсуна, а потім сам капітан заштовхнув м’яч у ворота після удару Семенченка зі стандарту. Пізніше вдруге забив і Микитюк, скориставшись пасом Жука. У підсумку наша команда впевнено перемогла — 7:0.
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