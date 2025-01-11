ЧМ-2025 по хоккею. Молодежная сборная Украины победила команду Эстонии
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ЧМ-2025 по хоккею. Молодежная сборная Украины победила команду Эстонии

Хоккей
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Источник:  Champion

11 января в Таллинне стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд в Дивизионе IB. Свой первый матч на турнире сыграла сборная Украины.

Главные тезисы

  • Молодежная сборная Украины победила команду Эстонии со счетом 8:1 на ЧМ-2025 по хоккею.
  • Украинские хоккеисты продемонстрировали высокий уровень игры и впечатлили своим дебютом на турнире.
  • Следующие матчи украинцев будут проводиться с командами Польши, Италии, Южной Кореи и Японии.

Молодежная сборная Украины по хоккею победила команду Эстонии

"Сине-желтые" обыграли Эстонию, поединок завершился со счетом 8:1.

Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 — Дивизион 1B

1 тур, 11 января

Эстония — Украина 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Шайбы: 04:22 Куликов (Денисенко) — 0:1, 05:13 Койда — 0:2, 15:10 Евтехов — 0:3, 30:09 Куликов — 0:4, 30:17 Трущенко (Гапоненко) — 0 :5, 40:40 Косарев (Евтехов) — 0:6, 44:11 Койда — 0:7, 54:06 Куликов (Миронов) — 0:8, 58:02 Орлов — 1:8

Уже в воскресенье, 12 января, украинцы сыграют с командой Польши, а на следующей неделе со сборными Италии (14 января), Южной Кореи (16-го) и Японии (17-го).

Удачный старт футзальной сборной Украины в отборе на Евро-2026

Сборная Украины по футзалу разгромной победой над командой из Кипра начала отборочный этап на Евро-2026.

По результатам выступления в Никосии украинские футзалисты забили семь мячей в ворота хозяев — сборной Кипра.

Уже на седьмой минуте Корсун сыграл на добивании, а Микитюк вскоре удвоил преимущество украинской команды.

Затем Фаренюк спокойно отправил мяч в сетку после углового от Зварыча. Вскоре Абакшин сыграл на добивании, забив четвертый гол гостей.

После перерыва украинцы продолжили увеличивать преимущество. Сначала Фаренюк запер прострел Корсуна, а затем сам капитан затолкнул мяч в ворота после удара Семенченко со стандарта. Позже второй раз забил и Микитюк, воспользовавшись пасом Жука. В итоге наша команда уверенно победила — 7:0.

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