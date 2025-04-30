ЧС-2025 з хокею. Збірна України з розгромним рахунком перемогла Румунію
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ЧС-2025 з хокею. Збірна України з розгромним рахунком перемогла Румунію

Федерація хокею України
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30 квітня збірна України з хокею впевнено перемогла Румунію у 3-му турі ЧС-2025. Про це повідомляє Федерація хокею України.

Головні тези:

  • Україна змагається на ЧС в другому за силою дивізіоні світового хокею.
  • Матч Україна - Румунія на ЧС-2025 закінчився з рахунком 4:0.

Україна перемогла Румунію у матчі ЧА-2025 з хокею

Матч Україна - Румунія на ЧС-2025 закінчився впевненою перемогою України з рахунком 4:0. Вдалими діями відзначились Віктор Захаров, Андрій Денискін і Віталій Лялька.

Україна змагається на ЧС в другому за силою дивізіоні світового хокею. У першому матчі національна команда програла Великій Британії в серії булітів (3:4), а в другому - по булітах обіграла Італію (3:2).

До вищого дивізіону вийдуть дві перші збірні, а остання вилетить до третього за силою.

Україна уникнула загрози вильоту до нижчого дивізіону та суттєво покращила свої шанси на місце в топ-2. Вже завтра, 1 травня, на збірну чекає зустріч зі збірною Польщі, яка так само має 6 очок після трьох матчів.

У заключному матчі Україна зіграє проти Японії.

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