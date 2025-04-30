ЧМ-2025 по хоккею. Сборная Украины с разгромным счетом победила Румынию
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ЧМ-2025 по хоккею. Сборная Украины с разгромным счетом победила Румынию

Федерация хоккея Украины
хоккей
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30 апреля сборная Украины по хоккею уверенно победила Румынию в 3-м туре ЧМ-2025. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.

Главные тезисы

  • Украина соперничает на ЧМ во втором по силе дивизионе мирового хоккея.
  • Матч Украина – Румыния на ЧМ-2025 закончился со счетом 4:0.

Украина победила Румынию в матче ЧМ-2025 по хоккею

Матч Украина — Румыния на ЧМ-2025 закончился уверенной победой Украины со счетом 4:0. Удачными действиями отличились Виктор Захаров, Андрей Денискин и Виталий Лялько.

Украина соперничает на ЧМ во втором по силе дивизионе мирового хоккея. В первом матче национальная команда проиграла Великобритании в серии буллитов (3:4), а во втором — по буллитам обыграла Италию (3:2).

В высший дивизион выйдут две первые сборные, а последняя вылетит в третий по силе.

Украина избежала угрозы вылета в низший дивизион и существенно улучшила свои шансы на место в топ-2. Уже завтра, 1 мая, сборную ждет встреча со сборной Польши, которая также имеет 6 очков после трех матчей.

В заключительном матче Украина сыграет против Японии.

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