ЧМ-2025 по хоккею. Сборная Украины с разгромным счетом победила Румынию

30 апреля сборная Украины по хоккею уверенно победила Румынию в 3-м туре ЧМ-2025. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины.
Главные тезисы
- Украина соперничает на ЧМ во втором по силе дивизионе мирового хоккея.
- Матч Украина – Румыния на ЧМ-2025 закончился со счетом 4:0.
Украина победила Румынию в матче ЧМ-2025 по хоккею
Матч Украина — Румыния на ЧМ-2025 закончился уверенной победой Украины со счетом 4:0. Удачными действиями отличились Виктор Захаров, Андрей Денискин и Виталий Лялько.
Украина соперничает на ЧМ во втором по силе дивизионе мирового хоккея. В первом матче национальная команда проиграла Великобритании в серии буллитов (3:4), а во втором — по буллитам обыграла Италию (3:2).
В высший дивизион выйдут две первые сборные, а последняя вылетит в третий по силе.
В заключительном матче Украина сыграет против Японии.
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