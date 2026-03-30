ЧС-2026. Жіноча збірна України з хокею сенсаційно перемогла команду Мексики

Збірна України розпочала чемпіонат світу в Дивізіоні 2В з перемоги над Мексикою: 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Українки здобули першу перемогу на ЧС-2026 з хокею

Розпочали матч із закинутої шайби на 01:42 завдяки проходу та кидку по воротах Анастасії Нестеренко. Голкіперка суперниць відбила кидок, але Вероніка Ліскович довела момент до гола. Хоч мексиканки й намагалися після пропущеної шайби перевести гру в зону воріт Юліани Вільгань, до закинутої шайби справа не дійшла. На другій хвилині зустрічі суперниці отримали шанс відзначитися в більшості, але реалізувати чисельну перевагу не вдалося.

Команди вже готувалися до першої перерви, коли Анастасія Скороход вдруге обіграла голкіперку суперниць. На 19:59 Україна подвоїла рахунок.

Другий період розпочали також із меншості, але створити небезпеку біля наших воріт мексиканкам не вдалося. На екваторі періоду гра здебільшого проходила в зоні збірної України, й наші гравчині змушені були захищатися. На 11-й хвилині українки вперше отримали можливість зіграти в більшості. Валерії Манчак-Дженсен знадобилося лише три секунди після вкидання, аби закинути третю шайбу.

На 52-й секунді заключного періоду Україна закинула вчетверте: Анастасія Нестеренко зробила рахунок 4:1.

Шайби: 1:0 — Ліскович (Нестеренко, Кіпря), 01:42, 2:0 — Скороход, 19:59, 3:0 — Ведмеденко (Манчак, Кириченко, більш.), 28:56, 3:1 — Рохас Й. (Рохас Дж., Карденас), 30:18, 4:1 — Скороход (Нестеренко, Казєй), 41:08, 4:2 — Рохас Й. (Еонь), 59:04

Наступний матч наша збірна зіграє вже завтра, 31 березня, об 11:00 за Києвом проти збірної Нової Зеландії.