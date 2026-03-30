ЧС-2026. Жіноча збірна України з хокею сенсаційно перемогла команду Мексики
Категорія
Спорт
Дата публікації

Федерація хокею України
хокей

Збірна України розпочала чемпіонат світу в Дивізіоні 2В з перемоги над Мексикою: 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

Головні тези:

  • Жіноча збірна України з хокею ЧС-2026 стартувала з перемоги над Мексикою.
  • Українки демонструють високий рівень гри, здобувши першу перемогу на турнірі.
  • Гравці збірної України продемонстрували відмінну техніку та складні комбінації на льоду.

Українки здобули першу перемогу на ЧС-2026 з хокею

Розпочали матч із закинутої шайби на 01:42 завдяки проходу та кидку по воротах Анастасії Нестеренко. Голкіперка суперниць відбила кидок, але Вероніка Ліскович довела момент до гола. Хоч мексиканки й намагалися після пропущеної шайби перевести гру в зону воріт Юліани Вільгань, до закинутої шайби справа не дійшла. На другій хвилині зустрічі суперниці отримали шанс відзначитися в більшості, але реалізувати чисельну перевагу не вдалося.

Команди вже готувалися до першої перерви, коли Анастасія Скороход вдруге обіграла голкіперку суперниць. На 19:59 Україна подвоїла рахунок.

Другий період розпочали також із меншості, але створити небезпеку біля наших воріт мексиканкам не вдалося. На екваторі періоду гра здебільшого проходила в зоні збірної України, й наші гравчині змушені були захищатися. На 11-й хвилині українки вперше отримали можливість зіграти в більшості. Валерії Манчак-Дженсен знадобилося лише три секунди після вкидання, аби закинути третю шайбу.

На 52-й секунді заключного періоду Україна закинула вчетверте: Анастасія Нестеренко зробила рахунок 4:1.

Шайби: 1:0 — Ліскович (Нестеренко, Кіпря), 01:42, 2:0 — Скороход, 19:59, 3:0 — Ведмеденко (Манчак, Кириченко, більш.), 28:56, 3:1 — Рохас Й. (Рохас Дж., Карденас), 30:18, 4:1 — Скороход (Нестеренко, Казєй), 41:08, 4:2 — Рохас Й. (Еонь), 59:04

Наступний матч наша збірна зіграє вже завтра, 31 березня, об 11:00 за Києвом проти збірної Нової Зеландії.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Українська ніч" на хокейному полі: в Канаді пройшла видовищна гра в вишиванках
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Головний тренер хокейної команди України Шахрайчук має російський паспорт — СБУ
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?