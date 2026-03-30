ЧМ-2026. Женская сборная Украины по хоккею сенсационно победила команду Мексики

Сборная Украины начала чемпионат мира в Дивизионе 2В с победы над Мексикой: 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).
Главные тезисы
- Женская сборная Украины по хоккею на ЧМ-2026 начала турнир с победы над командой Мексики со счетом 4:2.
- Украинки продемонстрировали высокий уровень игры, отличную технику и сложные комбинации на льду во время матча.
Украинки одержали первую победу на ЧМ-2026 по хоккею
Начали матч с заброшенной шайбы на 01:42 благодаря проходу и броску по воротам Анастасии Нестеренко. Голкиперша соперниц отразила бросок, но Вероника Лискович довела момент до гола. Хотя мексиканки и пытались после пропущенной шайбы перевести игру в зону ворот Юлианы Вильгань, до заброшенной шайбы дело не дошло. На второй минуте встречи соперницы получили шанс отличиться у большинства, но реализовать численное преимущество не удалось.
Второй период начали также с меньшинства, но создать опасность у наших ворот мексиканкам не удалось. На экваторе периода игра в большинстве своем проходила в зоне сборной Украины, и наши игроки вынуждены были защищаться. На 11 минуте украинки впервые получили возможность сыграть в большинстве. Валерии Манчак-Дженсен понадобилось всего три секунды после вбрасывания, чтобы забросить третью шайбу.
На 52-й секунде заключительного периода Украина забросила четвертый раз: Анастасия Нестеренко сделала счет 4:1.
Шайбы: 1:0 — Лискович (Нестеренко, Кипря), 01:42, 2:0 — Скороход, 19:59, 3:0 — Ведмеденко (Манчак, Кириченко, более), 28:56, 3:1 — Рохас Й. (Рохас Дж., 4:1, Карденас) (Нестеренко, Казей), 41:08, 4:2 — Рохас Й. (Эонь), 59:04
Следующий матч наша сборная сыграет уже завтра, 31 марта, в 11:00 по Киеву против сборной Новой Зеландии.
Больше по теме
