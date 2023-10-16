Донька Мадонни вразила запальними танцями на відкритті туру матері — відео
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Донька Мадонни вразила запальними танцями на відкритті туру матері — відео

Мадонна
Джерело:  The New York Post

11-річна донька Мадонни Естер продемонструвала, що отримала танцювальний талант від своєї матері. Дівчинка виступила на відкритті музичного туру співачки в Лондоні.

Донька Мадонни виступила разом з матір’ю

Естер, яка також має сестру-близнючку Стеллу, вийшла на сцену під класичний танцювальний гімн своєї матері «Vogue».

Хіт №1 1990 року популяризував підпільну танцювальну культуру ЛГБТ спільноти, яку Мадонна принесла в маси.

Під час виступу Естер, Мадонна та її старша донька Лурдес, яка нещодавно святкувала своє 27-річчя, грали роль суддів для Естер та її колег.

І Естер, безумовно, досягла великих результатів.

Вона була не єдиною з дітей Мадонни, яка виступала на великій сцені після повернення своєї матері до виступів.

Син суперзірки поп-музики, 18-річний Девід Банда, також приєднався до Мадонни, виконавши пісню «Let's Go Crazy».

А також він зіграв на гітарі пісню «Mother and Father», зворушливу данину пам’яті покійної матері Мадонни та його власної.

17-річна Мерсі Джеймс грала на фортепіано разом зі своєю матір’ю під час рідкісного виконання синглу «Bad Girl».

На концерті були присутні всі шестеро дітей Мадонни, включаючи 23-річного сина Рокко від колишнього чоловіка Гая Річі.

Мадонна потрапила в реанімацію

У червні серйозна бактеріальна інфекція змусила співачку кілька днів провести у реанімації. Це спонукало Мадонну на три місяці відкласти її тур.

65-річна співачка вважає, що її діти дали їй бажання вижити, коли «я не думала, що вийде».

Я забула п'ять днів свого життя — або своєї смерті. Але там були мої діти — і мої діти завжди мене рятують.

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