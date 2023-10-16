Дочь Мадонны поразила зажигательными танцами на открытии тура матери — видео

11-летняя дочь Мадонны Эстер продемонстрировала, что получила танцевальный талант от своей матери. Девочка выступила на открытии музыкального тура певицы в Лондоне.
Дочь Мадонны выступила вместе с матерью.
Эстер, также имеющая сестру-близнецу Стеллу, вышла на сцену под классический танцевальный гимн своей матери «Vogue».
Хит №1 1990 популяризировал подпольную танцевальную культуру ЛГБТ сообщества, которую Мадонна принесла в массы.
Во время выступления Эстер, Мадонна и ее старшая дочь Лурдес, недавно праздновавшая свое 27-летие, играли роль судей для Эстер и ее коллег.
И Эстер, безусловно, достигла больших результатов.
Она была не единственной из детей Мадонны, выступавшей на большой сцене после возвращения своей матери к выступлениям.
Сын суперзвезды поп-музыки, 18-летний Дэвид Банда, также присоединился к Мадонне, исполнив песню Let's Go Crazy.
А также он сыграл на гитаре песню Mother and Father, трогательную дань памяти покойной матери Мадонны и его собственной.
17-летняя Мерси Джеймс играла на фортепиано вместе со своей матерью во время редкого исполнения сингла «Bad Girl».
На концерте присутствовали все шестеро детей Мадонны, включая 23-летнего сына Рокко от бывшего мужа Гая Ричи.
Мадонна попала в реанимацию
В июне серьезная бактериальная инфекция вынудила певицу несколько дней провести в реанимации. Это подвигло Мадонну на три месяца отложить ее тур.
65-летняя певица считает, что ее дети дали ей желание выжить, когда "я не думала, что получится".
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