Дочь Мадонны поразила зажигательными танцами на открытии тура матери — видео

11-летняя дочь Мадонны Эстер продемонстрировала, что получила танцевальный талант от своей матери. Девочка выступила на открытии музыкального тура певицы в Лондоне.

Дочь Мадонны выступила вместе с матерью.

Эстер, также имеющая сестру-близнецу Стеллу, вышла на сцену под классический танцевальный гимн своей матери «Vogue».

Хит №1 1990 популяризировал подпольную танцевальную культуру ЛГБТ сообщества, которую Мадонна принесла в массы.

Во время выступления Эстер, Мадонна и ее старшая дочь Лурдес, недавно праздновавшая свое 27-летие, играли роль судей для Эстер и ее коллег.

И Эстер, безусловно, достигла больших результатов.

Она была не единственной из детей Мадонны, выступавшей на большой сцене после возвращения своей матери к выступлениям.

Сын суперзвезды поп-музыки, 18-летний Дэвид Банда, также присоединился к Мадонне, исполнив песню Let's Go Crazy.

А также он сыграл на гитаре песню Mother and Father, трогательную дань памяти покойной матери Мадонны и его собственной.

17-летняя Мерси Джеймс играла на фортепиано вместе со своей матерью во время редкого исполнения сингла «Bad Girl».

На концерте присутствовали все шестеро детей Мадонны, включая 23-летнего сына Рокко от бывшего мужа Гая Ричи.

Мадонна попала в реанимацию

В июне серьезная бактериальная инфекция вынудила певицу несколько дней провести в реанимации. Это подвигло Мадонну на три месяца отложить ее тур.

65-летняя певица считает, что ее дети дали ей желание выжить, когда "я не думала, что получится".