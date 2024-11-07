Група американських вчених з'ясувала, що близько 12 млн років тому, найбільш хижий птах того часу, який отримав назву “птах терору”, також ставав жертвою з боку інших хижаків.

Що відомо про полювання на птаха “терору” 12 млн років тому

Зазначається, що найбільший хижий птах з колись відомих став жертвою величезного каймана, що вдалось з’ясувати завдяки 3D-аналізу скам’янілостей.

У рамках дослідження американські науковці з Медичної школи Університету Джонса Хопкінса описували скам’янілості, які були знайдені у районі Ла-Вента в пустелі Татакоа в Колумбії.

Зокрема ці скам’янілості є першими відомими зразками сімейства великих хижих птахів Phorusrhacid, які не вміли літати.

Науковцям вдалось знайти частину ноги, яка за розмірами відповідає великогомілковій кістці у людини.

Рештки гігантських “птахів терору” давнини

За результатами аналізу було встановлено, що ця істота могла бути на 5-10% більше за інших птахів свого виду.

Вага гігантського птаха становила близько 156 кг, а зріст досягав 2,7 метрів.

Однак попри такі великі розміри, птах, ймовірно, став здобиччю ще більшої істоти — 9-метрового каймана Purussaurus.

Щоб відновити останні миті життя істоти, дослідники використали портативний сканер, який виявив глибокі колоті рани, залишені кайманом.

Ми підозрюємо, що птах терору міг померти внаслідок отриманих травм, враховуючи розміри крокодилів 12 мільйонів років тому, — припускає співавтор дослідження доцент кафедри функціональної анатомії та еволюції Медичної школи Університету Джонса Хопкінса Сіобхан Кук. Поширити

Як виглядав гігантський “птах терору”

За її словами, “птах терору” мав велику голову з гострим, схожим на сокиру, дзьобом.

Науковці схиляються до того, що ці птахи полювали на більш дрібних істот, атакуючи їх дзьобом за допомогою сильних шийних м'язів.

Більшість інших останків птахів терору виявили у Патагонії, клімат якої на той час був більш помірним.

Але птах, виявлений у Колумбії, був вищим хижаком у своєму регіоні.

Дослідники додають, що ландшафт того часу був багатий на рослинність та річки із багатьма поворотами русла. Території населяла велика кількість різноманітних тварин.

Птах терору мешкав поряд з приматами, копитними ссавцями, гігантськими наземними лінивцями та давніми родичами броненосців, відомими як гліптодонти.

Скам'янілість виявили ще 20 років тому, але тоді її не співвіднесли з птахом терору. Вчені повторно вивчили її за допомогою сучасних технологій сканування та діагностики, що допомогло їм ідентифікувати скам'янілість.