Группа американских ученых выяснила, что около 12 млн лет назад, наиболее хищная птица того времени, получившая название "птица террора", также становилась жертвой других хищников.

Что известно об охоте на птицу "террора" 12 млн лет назад

Отмечается, что самая хищная птица из когда-то известных стала жертвой огромного каймана, что удалось выяснить благодаря 3D-анализу окаменелостей.

В рамках исследования американские ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса описывали окаменелости, найденные в районе Ла-Вента в пустыне Татакоа в Колумбии.

В частности, эти окаменелости являются первыми известными образцами семейства крупных хищных птиц Phorusrhacid, которые не умели летать.

Ученым удалось найти часть ноги, которая по размерам соответствует большеберцовой кости у человека.

Остатки гигантских "птиц террора" древности

По результатам анализа было установлено, что это существо могло быть на 5-10% больше других птиц своего вида.

Вес гигантской птицы составил около 156 кг, а рост достигал 2,7 метров.

Однако, несмотря на такие большие размеры, птица, вероятно, стала добычей еще большего существа — 9-метрового каймана Purussaurus.

Чтобы восстановить последние мгновения жизни существа, исследователи использовали портативный сканер, обнаруживший глубокие колотые раны, оставленные кайманом.

Мы подозреваем, что птица террора могла умереть в результате полученных травм, учитывая размеры крокодилов 12 миллионов лет назад, — предполагает соавтор исследования доцент кафедры функциональной анатомии и эволюции Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Сиобхан Кук. Поделиться

Как выглядел гигантский "птица террора"

По ее словам, "птица террора" имела большую голову с острым, похожим на топор, клювом.

Ученые склоняются к тому, что эти птицы охотились на более мелких существ, атакуя их клювом с помощью сильных шейных мышц.

Большинство других останков птиц террора обнаружили в Патагонии, климат которой к тому времени был более умеренным.

Но птица, обнаруженная в Колумбии, была высшим хищником в своем регионе.

Исследователи добавляют, что ландшафт того времени был богат растительностью и реками со многими поворотами русла. Территории населяло множество разнообразных животных.

Птица террора жила рядом с приматами, копытными млекопитающими, гигантскими наземными ленивцами и древними родственниками броненосцев, известными как глиптодонты.

Окаменелость проявили еще 20 лет назад, но тогда ее не соотнесли с птицей террора. Ученые переизучили ее с помощью современных технологий сканирования и диагностики, что помогло им идентифицировать окаменелость.