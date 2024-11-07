Исследователи узнали, кто охотился на крупнейшую хищную птицу в истории
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи узнали, кто охотился на крупнейшую хищную птицу в истории

Птица террора
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Источник:  Live Science

Группа американских ученых выяснила, что около 12 млн лет назад, наиболее хищная птица того времени, получившая название "птица террора", также становилась жертвой других хищников.

Главные тезисы

  • Группа американских ученых исследовала окаменелости гигантской птицы Phorusrhacid, которая стала добычей 9-метрового каймана.
  • Птица террора была активным хищником с острым клювом, способным атаковать мелких существ с помощью сильных шейных мышц.
  • Используя современные технологии сканирования и диагностики, исследователи из Школы Медицины Университета Джонса Хопкинса восстанавливают последние моменты жизни птицы террора.
  • Ученые предполагают, что гигантская птица могла быть добычей 9-метрового каймана, показывая следы глубоких колотых ран на окаменелостях.
  • Живущая 12 млн лет назад птица террора обитала в богатом растительностью ландшафте, соседствуя с приматами, гигантскими ленивцами и другими животными. 

Что известно об охоте на птицу "террора" 12 млн лет назад

Отмечается, что самая хищная птица из когда-то известных стала жертвой огромного каймана, что удалось выяснить благодаря 3D-анализу окаменелостей.

В рамках исследования американские ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса описывали окаменелости, найденные в районе Ла-Вента в пустыне Татакоа в Колумбии.

В частности, эти окаменелости являются первыми известными образцами семейства крупных хищных птиц Phorusrhacid, которые не умели летать.

Ученым удалось найти часть ноги, которая по размерам соответствует большеберцовой кости у человека.

Ученые узнали, кто охотился на величайших хищных птиц в истории
Остатки гигантских "птиц террора" древности

По результатам анализа было установлено, что это существо могло быть на 5-10% больше других птиц своего вида.

Вес гигантской птицы составил около 156 кг, а рост достигал 2,7 метров.

Однако, несмотря на такие большие размеры, птица, вероятно, стала добычей еще большего существа — 9-метрового каймана Purussaurus.

Чтобы восстановить последние мгновения жизни существа, исследователи использовали портативный сканер, обнаруживший глубокие колотые раны, оставленные кайманом.

Мы подозреваем, что птица террора могла умереть в результате полученных травм, учитывая размеры крокодилов 12 миллионов лет назад, — предполагает соавтор исследования доцент кафедры функциональной анатомии и эволюции Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Сиобхан Кук.

Как выглядел гигантский "птица террора"

По ее словам, "птица террора" имела большую голову с острым, похожим на топор, клювом.

Ученые склоняются к тому, что эти птицы охотились на более мелких существ, атакуя их клювом с помощью сильных шейных мышц.

Большинство других останков птиц террора обнаружили в Патагонии, климат которой к тому времени был более умеренным.

Но птица, обнаруженная в Колумбии, была высшим хищником в своем регионе.

Исследователи добавляют, что ландшафт того времени был богат растительностью и реками со многими поворотами русла. Территории населяло множество разнообразных животных.

Птица террора жила рядом с приматами, копытными млекопитающими, гигантскими наземными ленивцами и древними родственниками броненосцев, известными как глиптодонты.

Окаменелость проявили еще 20 лет назад, но тогда ее не соотнесли с птицей террора. Ученые переизучили ее с помощью современных технологий сканирования и диагностики, что помогло им идентифицировать окаменелость.

Возможно, в существующих коллекциях окаменелости, которые еще не были идентифицированы как ужасные птицы, потому что кости менее диагностические, чем найдена нижняя кость ноги, — отмечает Сиобхан Кук.

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