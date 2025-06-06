Досвід України. Канадський броньовик Senator оснастили антидроновою системою

Компанії Roshel та Leonardo презентували броньовик Senator Counter-UAS, який допоможе у захисті від дронів. Про це йдеться в повідомленні канадського виробника.

Канадський броньовик Senator оснастили антидроновою системою

Автомобіль отримав систему Falcon Shield від італійської Leonardo, яка пройшла перевірку в польових умовах. Платформа здатна виявляти, відстежувати та нейтралізовувати різні дронові загрози, зокрема й військові безпілотники.

Система Falcon Shield має спеціалізований радар, засоби електронного та оптичного спостереження, що працюють в комплексі, можуть бачати загрози на 360 градусів, а також придушувати їх за допомогою РЕБ.

Senator Counter-UAS призначений для швидкого розгортання у різних сценаріях оборони. Системи автомобіля сумісні зі стандартами НАТО.

Як відомо, українські захисники з початку повномасштабного вторгнення використовують бронеавтомобіль Roshel Senator. За інформацією "УкрОборонПрому", такі авто дають змогу українським військовим швидко пересуватися, захищатись від куль та уламків й виконувати різні бойові завдання. Поширити

У квітні "УкрОборонПром" повідомив, що невдовзі ці машини почнуть виготовляти в Україні завдяки угоді про створення спільного виробництва з Roshel.