Досвід України. Канадський броньовик Senator оснастили антидроновою системою
Категорія
Технології
Дата публікації

Досвід України. Канадський броньовик Senator оснастили антидроновою системою

Senator
Джерело:  Українська правда

Компанії Roshel та Leonardo презентували броньовик Senator Counter-UAS, який допоможе у захисті від дронів. Про це йдеться в повідомленні канадського виробника.

Головні тези:

  • Броньовик Senator від Roshel з антидроновою системою від Leonardo готовий захищати від дронів у різних оборонних сценаріях.
  • Система Falcon Shield з радаром, оптичним спостереженням та здатністю працювати на 360 градусів забезпечує високий рівень безпеки від дронових загроз.
  • Машина Senator Counter-UAS сумісна зі стандартами НАТО та призначена для швидкого розгортання в умовах оборони.

Канадський броньовик Senator оснастили антидроновою системою

Автомобіль отримав систему Falcon Shield від італійської Leonardo, яка пройшла перевірку в польових умовах. Платформа здатна виявляти, відстежувати та нейтралізовувати різні дронові загрози, зокрема й військові безпілотники.

Система Falcon Shield має спеціалізований радар, засоби електронного та оптичного спостереження, що працюють в комплексі, можуть бачати загрози на 360 градусів, а також придушувати їх за допомогою РЕБ.

Senator Counter-UAS призначений для швидкого розгортання у різних сценаріях оборони. Системи автомобіля сумісні зі стандартами НАТО.

Як відомо, українські захисники з початку повномасштабного вторгнення використовують бронеавтомобіль Roshel Senator. За інформацією "УкрОборонПрому", такі авто дають змогу українським військовим швидко пересуватися, захищатись від куль та уламків й виконувати різні бойові завдання.

У квітні "УкрОборонПром" повідомив, що невдовзі ці машини почнуть виготовляти в Україні завдяки угоді про створення спільного виробництва з Roshel.

Загалом в Сили оборони України було поставлено 1800 машин Roshel у різних комплектаціях.

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