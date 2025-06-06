Досвід України. Канадський броньовик Senator оснастили антидроновою системою

Компанії Roshel та Leonardo презентували броньовик Senator Counter-UAS, який допоможе у захисті від дронів. Про це йдеться в повідомленні канадського виробника.
Головні тези:
- Броньовик Senator від Roshel з антидроновою системою від Leonardo готовий захищати від дронів у різних оборонних сценаріях.
- Система Falcon Shield з радаром, оптичним спостереженням та здатністю працювати на 360 градусів забезпечує високий рівень безпеки від дронових загроз.
- Машина Senator Counter-UAS сумісна зі стандартами НАТО та призначена для швидкого розгортання в умовах оборони.
Канадський броньовик Senator оснастили антидроновою системою
Автомобіль отримав систему Falcon Shield від італійської Leonardo, яка пройшла перевірку в польових умовах. Платформа здатна виявляти, відстежувати та нейтралізовувати різні дронові загрози, зокрема й військові безпілотники.
Система Falcon Shield має спеціалізований радар, засоби електронного та оптичного спостереження, що працюють в комплексі, можуть бачати загрози на 360 градусів, а також придушувати їх за допомогою РЕБ.
Senator Counter-UAS призначений для швидкого розгортання у різних сценаріях оборони. Системи автомобіля сумісні зі стандартами НАТО.
У квітні "УкрОборонПром" повідомив, що невдовзі ці машини почнуть виготовляти в Україні завдяки угоді про створення спільного виробництва з Roshel.
Загалом в Сили оборони України було поставлено 1800 машин Roshel у різних комплектаціях.
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