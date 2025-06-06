Опыт Украины. Канадский броневик Senator оснастили антидроновой системой
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Технологии
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Опыт Украины. Канадский броневик Senator оснастили антидроновой системой

Senator
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Источник:  Украинская правда

Компании Roshel и Leonardo представили броневик Senator Counter-UAS, который поможет в защите от дронов. Об этом идет речь в сообщении канадского производителя.

Главные тезисы

  • Броневик Senator Counter-UAS оснащен антидроновой системой Falcon Shield, обеспечивающей высокий уровень безопасности от дроновых угроз.
  • Система Falcon Shield с радаром, оптическим наблюдением и способностью работать на 360 градусов обеспечивает эффективное выявление, отслеживание и нейтрализацию дронов.
  • Броневик Senator Counter-UAS совместим со стандартами НАТО и предназначен для быстрого развертывания в разных сценариях обороны.

Канадский броневик Senator оснастили антидроновой системой

Автомобиль получил систему Falcon Shield от итальянской Leonardo, прошедшую проверку в полевых условиях. Платформа способна выявлять, отслеживать и нейтрализовать различные дроновые угрозы, в том числе и военные беспилотники.

Система Falcon Shield имеет специализированный радар, работающие в комплексе средства электронного и оптического наблюдения, могут видеть угрозы на 360 градусов, а также подавлять их с помощью РЭБ.

Senator Counter-UAS предназначен для быстрого развертывания в разных сценариях обороны. Системы автомобиля совместимы со стандартами НАТО.

Как известно, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения используют бронеавтомобиль Roshel Senator. По информации "УкрОборонПрома", такие авто позволяют украинским военным быстро передвигаться, защищаться от шаров и обломков и выполнять разные боевые задачи.

В апреле "УкрОборонПром" сообщил, что вскоре эти машины начнут производить в Украине благодаря соглашению о создании совместного производства с Roshel.

Всего в Силы обороны Украины было поставлено 1800 машин Roshel в разных комплектациях.

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