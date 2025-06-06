Опыт Украины. Канадский броневик Senator оснастили антидроновой системой

Компании Roshel и Leonardo представили броневик Senator Counter-UAS, который поможет в защите от дронов. Об этом идет речь в сообщении канадского производителя.

Канадский броневик Senator оснастили антидроновой системой

Автомобиль получил систему Falcon Shield от итальянской Leonardo, прошедшую проверку в полевых условиях. Платформа способна выявлять, отслеживать и нейтрализовать различные дроновые угрозы, в том числе и военные беспилотники.

Система Falcon Shield имеет специализированный радар, работающие в комплексе средства электронного и оптического наблюдения, могут видеть угрозы на 360 градусов, а также подавлять их с помощью РЭБ.

Senator Counter-UAS предназначен для быстрого развертывания в разных сценариях обороны. Системы автомобиля совместимы со стандартами НАТО.

Как известно, украинские защитники с начала полномасштабного вторжения используют бронеавтомобиль Roshel Senator. По информации "УкрОборонПрома", такие авто позволяют украинским военным быстро передвигаться, защищаться от шаров и обломков и выполнять разные боевые задачи. Поделиться

В апреле "УкрОборонПром" сообщил, что вскоре эти машины начнут производить в Украине благодаря соглашению о создании совместного производства с Roshel.