Опыт Украины. Канадский броневик Senator оснастили антидроновой системой

Компании Roshel и Leonardo представили броневик Senator Counter-UAS, который поможет в защите от дронов. Об этом идет речь в сообщении канадского производителя.
Главные тезисы
- Броневик Senator Counter-UAS оснащен антидроновой системой Falcon Shield, обеспечивающей высокий уровень безопасности от дроновых угроз.
- Система Falcon Shield с радаром, оптическим наблюдением и способностью работать на 360 градусов обеспечивает эффективное выявление, отслеживание и нейтрализацию дронов.
- Броневик Senator Counter-UAS совместим со стандартами НАТО и предназначен для быстрого развертывания в разных сценариях обороны.
Канадский броневик Senator оснастили антидроновой системой
Автомобиль получил систему Falcon Shield от итальянской Leonardo, прошедшую проверку в полевых условиях. Платформа способна выявлять, отслеживать и нейтрализовать различные дроновые угрозы, в том числе и военные беспилотники.
Система Falcon Shield имеет специализированный радар, работающие в комплексе средства электронного и оптического наблюдения, могут видеть угрозы на 360 градусов, а также подавлять их с помощью РЭБ.
Senator Counter-UAS предназначен для быстрого развертывания в разных сценариях обороны. Системы автомобиля совместимы со стандартами НАТО.
В апреле "УкрОборонПром" сообщил, что вскоре эти машины начнут производить в Украине благодаря соглашению о создании совместного производства с Roshel.
Всего в Силы обороны Украины было поставлено 1800 машин Roshel в разных комплектациях.
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