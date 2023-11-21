Дрон ще знову складеш, а людину — ні. Військовий НГУ про нетипову війну, недооцінку ворога та підготовку бійців

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Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон ще знову складеш, а людину — ні. Військовий НГУ про нетипову війну, недооцінку ворога та підготовку бійців

Джерело:  online.ua
Сон з НГУ

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Інструктор з тактичної підготовки НГУ з позивним “Сон” поділився з online.ua, чому війна Росії проти України є нетиповою для всього світу, що зараз найбільше непокоїть військових та що нарешті мають зрозуміти цивільні. 

Жодна країна немає такого досвіду війни, як Україна

“Сон” зазначає, що з 2014 року виросла та змінилася інструкторська база та індивідуальна підготовка командирів та офіцерів.

Якщо дивитись з 2014 року і нинішня стадія війни. Це ж одна війна, просто різні стадії. Правильно? Стадії різняться — відповідно і підготовка наша виросла за цей час.

 “Сон” каже, що наша війна є нетиповою для інших збройних сил та інших країн.

Навіть Північноатлантичний Альянс, на жаль, чи на велике щастя, не брав участі в таких діях і такого масштабу. Наша війна наразі, я вважаю, є єдиною, де застосовувались усі види зброї, всі види військ. Наразі інші країни не мають такого досвіду, як наша.

За словами бійця, практика військових дій на Сході та Півдні показала, що БПЛА мають немалий вплив на хід тих чи інших подій.

Ми втрачаємо техніку, але ми зберігаємо життя бійця. І це грає немалу роль, основну. Тому що якщо дрон ти ще знову складеш, — на жаль, людину, як конструктор, ти потім не складеш.

Недооцінювати росіян — це найстрашніше

Говорячи про недооцінення ворога, “Сон” каже, що недооцінювати — це найстрашніше, що може зробити будь-який командир і будь-який боєць.

Як не крути, вони залишаються армією. Їхній військовий потенціал, що живої сили, що технічної, є на порядок вищий, ніж наш.

“Сон” вважає, що військовим від цивільних не треба нам жалю чи подібного.

Просто треба, щоб кожен уже зрозумів своє місце та свою користь в даній війні. От і все.

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