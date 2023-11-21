Дрон ще знову складеш, а людину — ні. Військовий НГУ про нетипову війну, недооцінку ворога та підготовку бійців

Інструктор з тактичної підготовки НГУ з позивним “Сон” поділився з online.ua, чому війна Росії проти України є нетиповою для всього світу, що зараз найбільше непокоїть військових та що нарешті мають зрозуміти цивільні.
Жодна країна немає такого досвіду війни, як Україна
“Сон” зазначає, що з 2014 року виросла та змінилася інструкторська база та індивідуальна підготовка командирів та офіцерів.
“Сон” каже, що наша війна є нетиповою для інших збройних сил та інших країн.
За словами бійця, практика військових дій на Сході та Півдні показала, що БПЛА мають немалий вплив на хід тих чи інших подій.
Недооцінювати росіян — це найстрашніше
Говорячи про недооцінення ворога, “Сон” каже, що недооцінювати — це найстрашніше, що може зробити будь-який командир і будь-який боєць.
“Сон” вважає, що військовим від цивільних не треба нам жалю чи подібного.
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