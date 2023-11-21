Дрон еще снова соберешь, а человека — нет. Военный НГУ о нетипичной войне, недооценке врага и подготовке бойцов

Инструктор по тактической подготовке НГУ с позывным “Сон” поделился с online.ua, почему война России против Украины нетипична для всего мира, что сейчас больше всего беспокоит военных и что наконец-то должны понять гражданские.
Ни одна страна не имеет такого опыта войны, как Украина
Сон отмечает, что с 2014 года выросла и изменилась инструкторская база и индивидуальная подготовка командиров и офицеров.
“Сон” говорит, что наша война нетипична для других вооруженных сил и других стран.
По словам бойца, практика военных действий на Востоке и Юге показала, что БПЛА оказывает немалое влияние на ход тех или иных событий.
Недооценивать россиян – это самое страшное
Говоря о недооценении врага, "Сон" говорит, что недооценивать - это самое страшное, что может сделать любой командир и любой боец.
"Сон" считает, что военным от гражданских не нужно нам сожаления или подобного.
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