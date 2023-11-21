Дрон еще снова соберешь, а человека — нет. Военный НГУ о нетипичной войне, недооценке врага и подготовке бойцов

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Категория
Украина
Дата публикации

Дрон еще снова соберешь, а человека — нет. Военный НГУ о нетипичной войне, недооценке врага и подготовке бойцов

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Источник:  online.ua
Сон с НГУ

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Инструктор по тактической подготовке НГУ с позывным “Сон” поделился с online.ua, почему война России против Украины нетипична для всего мира, что сейчас больше всего беспокоит военных и что наконец-то должны понять гражданские.

Ни одна страна не имеет такого опыта войны, как Украина

Сон отмечает, что с 2014 года выросла и изменилась инструкторская база и индивидуальная подготовка командиров и офицеров.

Если посмотреть с 2014 года и нынешняя стадия войны. Это же одна война, просто разные стадии. Верно? Стадии отличаются — соответственно и наша подготовка выросла за это время.

“Сон” говорит, что наша война нетипична для других вооруженных сил и других стран.

Даже Североатлантический Альянс, к сожалению, или к большому счастью, не участвовал в таких действиях и такого масштаба. Наша война сейчас, я считаю, единственная, где применялись все виды оружия, все виды войск. Пока другие страны не имеют такого опыта, как наша.

По словам бойца, практика военных действий на Востоке и Юге показала, что БПЛА оказывает немалое влияние на ход тех или иных событий.

Мы теряем технику, но сохраняем жизнь бойца. И это играет немалую роль, основную. Потому что если дрон ты еще снова соберешь, — к сожалению, человека, как конструктор, ты потом не сложишь.

Недооценивать россиян – это самое страшное

Говоря о недооценении врага, "Сон" говорит, что недооценивать - это самое страшное, что может сделать любой командир и любой боец.

Как ни крути, они остаются армией. Их военный потенциал, что живой технической силы, на порядок выше, чем наш.

"Сон" считает, что военным от гражданских не нужно нам сожаления или подобного.

Просто нужно, чтобы каждый понял свое место и свою пользу в данной войне. Вот и все.

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