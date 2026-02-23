Дрони атакували НПС "Транснафти" у Татарстані — відео

“Бавовна” на нафтоперекачувальній станції у Татарстані: що відомо

Під ударом опинилася одна з ключових нафтоперекачувальних станцій "Калейкіно" - на її території спалахнула пожежа.

У пабліках пишуть, що саме район Альметьєвська вважається одним із ключових стартових вузлів "Дружби".

Через місцеві станції (включно з інфраструктурою навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі йде через Самарську область і виходить на західний напрямок - у бік Білорусі та далі в країни Східної та Центральної Європи.

Належить та експлуатується об'єктом компанії «Транснефть — Прикамье» — це регіональний підрозділ «Транснефть».