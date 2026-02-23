Дрони атакували НПС "Транснафти" у Татарстані — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували НПС "Транснафти" у Татарстані — відео

бавовна
Read in English
Джерело:  online.ua

Безпілотники у ніч на 23 лютого атакували нафтоперекачувальну станцію, розташовану поблизу російського Альметьєвська (Татарстан). Зайнялася масштабна пожежа.

Головні тези:

  • Безпілотники здійснили атаку на нафтоперекачувальну станцію у Татарстані.
  • Атака зафіксована на відео, де видно горіння об'єкту.
  • Нафтоперекачувальна станція "Калейкіно" є ключовим вузлом у магістральній системі регіону.

“Бавовна” на нафтоперекачувальній станції у Татарстані: що відомо

Під ударом опинилася одна з ключових нафтоперекачувальних станцій "Калейкіно" - на її території спалахнула пожежа.

У пабліках пишуть, що саме район Альметьєвська вважається одним із ключових стартових вузлів "Дружби".

Через місцеві станції (включно з інфраструктурою навколо Калейкіно) нафта з Татарстану та сусідніх регіонів надходить до магістралі, яка далі йде через Самарську область і виходить на західний напрямок - у бік Білорусі та далі в країни Східної та Центральної Європи.

Належить та експлуатується об'єктом компанії «Транснефть — Прикамье» — це регіональний підрозділ «Транснефть».

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?