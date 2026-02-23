Дроны атаковали НПС "Транснефти" в Татарстане — видео

Беспилотники в ночь на 23 февраля атаковали нефтеперекачивающую станцию, расположенную вблизи российского Альметьевска (Татарстан). Загорелся масштабный пожар.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Татарстане, вызвав пожар и значительный ущерб.
- Станция “Калейкино” играет важную роль в магистральной системе региона, перекачивая нефть в различные направления.
"Бавовна" на нефтеперекачивающей станции в Татарстане: что известно
Под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино" — на ее территории вспыхнул пожар.
В пабликах пишут, что именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов Дружбы.
Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая дальше идет через Самарскую область и выходит на западное направление — в сторону Беларуси и дальше в страны Восточной и Центральной Европы.
Принадлежит и эксплуатируется объектом компании «Транснефть — Прикамье» — это региональное подразделение «Транснефть».