Дроны атаковали НПС "Транснефти" в Татарстане — видео

"Бавовна" на нефтеперекачивающей станции в Татарстане: что известно

Под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино" — на ее территории вспыхнул пожар.

В пабликах пишут, что именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов Дружбы.

Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая дальше идет через Самарскую область и выходит на западное направление — в сторону Беларуси и дальше в страны Восточной и Центральной Европы.

Принадлежит и эксплуатируется объектом компании «Транснефть — Прикамье» — это региональное подразделение «Транснефть».