Дроны атаковали НПС "Транснефти" в Татарстане — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали НПС "Транснефти" в Татарстане — видео

бавовна
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Беспилотники в ночь на 23 февраля атаковали нефтеперекачивающую станцию, расположенную вблизи российского Альметьевска (Татарстан). Загорелся масштабный пожар.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Татарстане, вызвав пожар и значительный ущерб.
  • Станция “Калейкино” играет важную роль в магистральной системе региона, перекачивая нефть в различные направления.

"Бавовна" на нефтеперекачивающей станции в Татарстане: что известно

Под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино" — на ее территории вспыхнул пожар.

В пабликах пишут, что именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов Дружбы.

Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая дальше идет через Самарскую область и выходит на западное направление — в сторону Беларуси и дальше в страны Восточной и Центральной Европы.

Принадлежит и эксплуатируется объектом компании «Транснефть — Прикамье» — это региональное подразделение «Транснефть».

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?