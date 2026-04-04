Двоє військовослужбовців ТЦК у Вінниці отримали ножові поранення
У Вінниці 4 квітня під час перевірки документів чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК.

Головні тези:

  • Цивільний громадянин у Вінниці напав ножем на двох військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів.
  • Постраждалих військовослужбовців доставлено до медичного закладу, один перебуває у важкому стані.

Чоловік у Вінниці накинувся на військовослужбовців ТЦК з ножем

Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК та СП.

Вінницький ОТЦК та СП повідомляє, що за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям.

Згідно з повідомленням, після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців доставлено до медичного закладу. Станом на зараз один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості та знаходиться у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний.

На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

