Двоє військовослужбовців ТЦК у Вінниці отримали ножові поранення

У Вінниці 4 квітня під час перевірки документів чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК.

Чоловік у Вінниці накинувся на військовослужбовців ТЦК з ножем

Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК та СП.

Вінницький ОТЦК та СП повідомляє, що за попередньою інформацією, сьогодні під час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями одного з РТЦК та СП, у взаємодії з НП, було зупинено громадянина. Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям.

Згідно з повідомленням, після додаткового з'ясування обставин стало відомо, що цивільний громадянин є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих військовослужбовців доставлено до медичного закладу. Станом на зараз один із військовослужбовців перебуває у стані середньої тяжкості та знаходиться у відділенні реанімації. Стан іншого оцінено, як задовільний.