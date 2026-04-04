Двое военнослужащих ТЦК в Виннице получили ножевые ранения
Категория
Украина
Дата публикации

Двое военнослужащих ТЦК в Виннице получили ножевые ранения

ТЦК
Читати українською
Источник:  online.ua

В Виннице 4 апреля во время проверки документов мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК.

Главные тезисы

  • В Виннице произошло нападение на военнослужащих ТЦК, двое из них получили ножевые ранения.
  • Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.

Мужчина в Виннице набросился на военнослужащих ТЦК с ножом

Об этом сообщает Винницкий областной ТЦК и СП.

Винницкий ОТЦК и СП сообщает, что по предварительной информации, сегодня во время осуществления мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с ЧП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим.

Согласно сообщению после дополнительного выяснения обстоятельств стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем военного учета с 2025 года.

Пострадавшие военнослужащие доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести и находится в отделении реанимации. Состояние другого оценено как удовлетворительное.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, продолжаются следственные действия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство военнослужащего ТЦК во Львове — подозреваемого отправили под стражу
Кедрук
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Во Львове неизвестный жестоко убил военнослужащего ТЦК
Национальная полиция Украины
Львов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство во Львове. Полиция задержала напавшего на военнослужащего ТЦК
Национальная полиция Украины
нападавший

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?