Двое военнослужащих ТЦК в Виннице получили ножевые ранения

В Виннице 4 апреля во время проверки документов мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК.

Мужчина в Виннице набросился на военнослужащих ТЦК с ножом

Об этом сообщает Винницкий областной ТЦК и СП.

Винницкий ОТЦК и СП сообщает, что по предварительной информации, сегодня во время осуществления мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК и СП, во взаимодействии с ЧП, был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим.

Согласно сообщению после дополнительного выяснения обстоятельств стало известно, что гражданский гражданин является нарушителем военного учета с 2025 года.

Пострадавшие военнослужащие доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести и находится в отделении реанимации. Состояние другого оценено как удовлетворительное.