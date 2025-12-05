Убийство военнослужащего ТЦК во Львове — подозреваемого отправили под стражу

Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения для 30-летнего Григория Кедрука, подозреваемого в убийстве военнослужащего РТЦК и СП Юрия Бондаренко.

Подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК Бондаренко получил меру пресечения

Мужчину отправили во львовский СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Прокурор просил взять Кедрука под стражу, чтобы предотвратить побег. В то же время адвокат отмечала, что подозреваемый имеет постоянное место жительства во Львове и риска побега нет, поэтому просила о домашнем аресте.

Адвокат, в частности, апеллировала к тому, что у мужчины больная бабушка, поэтому ему нужно ее поддерживать финансово и ухаживать. В то же время, бабушка живет в Сарненском районе Ровенской области, а подозреваемый — во Львове. Григорий Кедрук также обещал «не убегать».

Прокурор отметил, что подозреваемый ранее не был судим, сейчас официально не трудоустроен.

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві ветерана і військового ТЦК, підтвердив, що мав при собі ніж, який носив на поясі.



Відео: Ольга Денисяка/hromadske pic.twitter.com/uKheftivN8 — hromadske (@HromadskeUA) December 5, 2025

В ответ на вопросы журналистов мужчина заявил, что в день инцидента предоставил все необходимые документы группе оповещения и не находился в розыске. По его словам, представители ТЦК уже проверяли его всего несколько недель назад.

Григорий рассказал, что имеет ряд заболеваний, в частности врожденный порок сердца и болезнь почек. Но справок, которые это подтвердили, он предоставить не смог. Поделиться

По словам мужчины, во время инцидента представители ТЦК избили его, пока полиция рядом не реагировала.

Меня остановили для проверки документов, я предоставил документы. Говорю: "Проверяйте по базе". Вызвал адвоката, жду. Приехал бус, открыли дверь, сразу я получил в лицо. Меня забрызгали баллончиком. Следующее, что я помню, меня три-четыре работника в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что помню, как открываю дверь домой и пытаюсь смыть слезоточивый газ с лица.

В то же время мужчина подтвердил, что у него был нож, который носил на поясе. На вопрос, нанес ли он ножевое ранение военному ТЦК, тот ответил: «Судя по всему, да».

Львовянину объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 121 — умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, а также с целью запугивания потерпевшего или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, повлекшее смерть потерпевшего;

ч. 3 ст. 350 — умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с исполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.