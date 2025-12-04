"Погиб ветеран с боевым опытом". Украинцы отреагировали на убийство представителя ТЦК во Львове
Категория
Украина
Дата публикации

"Погиб ветеран с боевым опытом". Украинцы отреагировали на убийство представителя ТЦК во Львове

Бондаренко
Читати українською
Источник:  online.ua

3 декабря во Львове смертельно ранили ножом работника ТЦК Юрия Бондаренко, участника боевых действий. От сильной потери крови он скончался утром 4 декабря. Друзья и знакомые вспоминают Юрия как замечательного человека, смелого бойца и настоящего патриота Украины.

Главные тезисы

  • Друзья и знакомые вспоминают Юрия Бондаренко как замечательного человека, смелого бойца и настоящего патриота Украины.
  • Украинцы с грустью отреагировали на убийство представителя ТЦК Юрия Бондаренко во Львове, выражая глубокую грусть и уважение к его памяти.
  • Юрий Бондаренко был участником Антитеррористической операции, награжденным медалями защитников отечества и ветераном войны, служившим вооруженных сил Украины.

Украинцы с грустью отреагировали на убийство представителя ТЦК Юрия Бондаренко во Львове

30-летний львовянин нанес ножевой удар в паховый участок, повредив аорту Юрия Бондаренко, что повлекло за собой массивное внутреннее кровотечение.

5 декабря во Львове простятся с убитым в мирном городе представителем закона.

Многие украинцы публикуют свои воспоминания о Юрии и его деятельности, направленной на защиту и суверенитет своей Родины. Так, журналист Сергей Гришин упомянул о своей дружбе с Бондаренко.

Летом 23-го неизвестный написал, что хочет отдать свой пикап, потому что ему не нужно. Ситуация выглядела странной, но я начал общение. В итоге уже на следующий день я был во Львове. Юра отдал свой пикап L200 в отличном состоянии. Мы начали дружить.

Сергей узнал, что Юрий — ветеран АТО, комиссованный по ранению, который 24.02.2022 "прыгнул в тачку и сорвался со Львова в Харьков к своим пацанам".

Где-то за месяц, при встрече Юра передал $5000, сказал, что мы знаем, что с ними делать. Как-то раз, Юра сказал, что не может сидеть в стороне и решил снова мобилизоваться, на этот раз в ПВО. Затем он перевелся в ТЦК. Вчера во Львове при исполнении его убила мразота.

Фотограф Косс Казимко написал о Юрии Бондаренко следующее:

Погиб хороший человек, ветеран. Он многим помогал. Несмотря на прошлые ранения и болезни, вернулся в ряды СОУ. В последнее время находился в ТЦК. Вчера его убили. Убили при исполнении. Убили не на фронте, а прямо посреди города.

Страшно осознать, что завтра послезавтра из Гарнизонного храма вынесут гроб накрытый сине-желтым флагом, в котором будет погиб не от российского FPV под Константиновкой, а от ножа другого львовянина на перекрестке улиц Ефремова-Японская, — надписала журналистка.

В пресс-службе ЛГС добавляют, что Юрий является уроженцем Харькова. Учился в коммунальном заведении «Харьковский академический лицей № 45 Харьковского городского совета», впоследствии — в Аэрокосмическом лицее на базе Национального аэрокосмического университета имени Жуковского. Высшее образование получил в Харьковской государственной зооветеринарной академии. Работал в сфере ресторанного бизнеса.

По словам родных, Юрий увлекался коллекционированием ножей, интересовался историей и обладал глубокой любовью к Украине. Любил животных, ценил искусство татуировки. Был добрым, справедливым и коммуникабельным, обладал хорошим чувством юмора, всегда отзывался на просьбу о помощи и умел поддержать как словом, так и делом.

Юрий Бондаренко

Являлся участником Антитеррористической операции в составе 16-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Награжден наградой Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины «Участник АТО», медалями «Защитникам отечества» и «Ветеран войны». У Юрия Бондаренко остались мать, дедушка и жена.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовили двойной теракт возле ТЦК Николаева — правоохранители задержали агентов ФСБ
СБУ
Николаев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Конфликт с ТЦК в Виннице — появилась первая реакция Нацполиции
Нацполиция выступила с официальным комментарием
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Цена дезинформации". ВСУ сделали заявление на фоне убийства представителя ТЦК во Львове
ТЦК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?