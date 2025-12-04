"Погиб ветеран с боевым опытом". Украинцы отреагировали на убийство представителя ТЦК во Львове

3 декабря во Львове смертельно ранили ножом работника ТЦК Юрия Бондаренко, участника боевых действий. От сильной потери крови он скончался утром 4 декабря. Друзья и знакомые вспоминают Юрия как замечательного человека, смелого бойца и настоящего патриота Украины.
30-летний львовянин нанес ножевой удар в паховый участок, повредив аорту Юрия Бондаренко, что повлекло за собой массивное внутреннее кровотечение.
5 декабря во Львове простятся с убитым в мирном городе представителем закона.
Многие украинцы публикуют свои воспоминания о Юрии и его деятельности, направленной на защиту и суверенитет своей Родины. Так, журналист Сергей Гришин упомянул о своей дружбе с Бондаренко.
Сергей узнал, что Юрий — ветеран АТО, комиссованный по ранению, который 24.02.2022 "прыгнул в тачку и сорвался со Львова в Харьков к своим пацанам".
Фотограф Косс Казимко написал о Юрии Бондаренко следующее:
Погиб хороший человек, ветеран. Он многим помогал. Несмотря на прошлые ранения и болезни, вернулся в ряды СОУ. В последнее время находился в ТЦК. Вчера его убили. Убили при исполнении. Убили не на фронте, а прямо посреди города.
В пресс-службе ЛГС добавляют, что Юрий является уроженцем Харькова. Учился в коммунальном заведении «Харьковский академический лицей № 45 Харьковского городского совета», впоследствии — в Аэрокосмическом лицее на базе Национального аэрокосмического университета имени Жуковского. Высшее образование получил в Харьковской государственной зооветеринарной академии. Работал в сфере ресторанного бизнеса.
По словам родных, Юрий увлекался коллекционированием ножей, интересовался историей и обладал глубокой любовью к Украине. Любил животных, ценил искусство татуировки. Был добрым, справедливым и коммуникабельным, обладал хорошим чувством юмора, всегда отзывался на просьбу о помощи и умел поддержать как словом, так и делом.
Являлся участником Антитеррористической операции в составе 16-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины. Награжден наградой Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины «Участник АТО», медалями «Защитникам отечества» и «Ветеран войны». У Юрия Бондаренко остались мать, дедушка и жена.
