"Цена дезинформации". ВСУ сделали заявление на фоне убийства представителя ТЦК во Львове

Во Львове 3 декабря на перекрестке ул. Ефремова-Японская во время исполнения служебных обязанностей был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. Правоохранители задержали предполагаемого нападающего. В Оперативном командовании "Запад" обратились к украинцам с важным заявлением.

Кризис доверия и цена дезинформации: во Львове убит представитель ТЦК

Во время проведения мероприятий по оповещению населения по мобилизации и проверке учетно-регистрационных документов 30-летний житель Львова нанес военнослужащему ножевое ранение. После этого последний применил газовый баллончик в сторону военнослужащих и скрылся с места происшествия.

На Facebook-странице Оперативного командования "Запад" рассказали, что мужчина отказался представиться и не предъявил документы.

Вел себя дерзко и провокативно, а также не реагировал на законные требования правоохранителей. Действия группы были зафиксированы на видеорегистраторах, осуществлялись в рамках служебных полномочий и в сопровождении правоохранителей. Поделиться

Раненый военнослужащий Юрий Бондаренко был ветераном, участвовавшим в боевых действиях в АТО. В полиции добавили, что ему было 37 лет и он львовянин.

Военнослужащий госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на реанимационные мероприятия, военнослужащий скончался утром 4 декабря.

Эта трагедия демонстрирует более глубокую тенденцию, которая постепенно приобретает опасные признаки: часть украинцев начинает воспринимать военных как постороннюю силу, которая якобы угрожает их повседневной жизни, а не как защитников, обеспечивающих возможность этой жизни продолжаться, — отметили в ОК Запад.

На фоне длительной войны, информационных атак, дезинформации и заведомо раздутых нарративов о "злоупотреблении мобилизацией", "преследовании" или "бусификации", у определенной части общества формируется потенциально разрушительное убеждение, что армия и ТЦК и СП не являются инструментами государства, а силами, с которыми следует бороться и такова внутренней нормализации агрессии, в частности, в социальных сетях и частных разговорах.

Событие во Львове демонстрирует, что разве определенной части общества уже создает реальные смертельные последствия для военнослужащих, которые выполняют свои обязанности в условиях военного положения.

Речь идет не о недоразумении, не о «плохом диалоге» и не о «конфликте с ТЦК», а о фактическом вооруженном сопротивлении представителям сил обороны, действовавших в соответствии с законом.

Симптомы этого кризиса доверия:

женщины, выталкивающие военных, вредят имуществу, становятся между правонарушителем и группой оповещения;

матери с грудными детьми на руках, которые в порыве эмоций блокируют законные действия представителей ТЦК и СП;

далеки от содержания хейтерские ролики о деятельности ТЦК и СП, в которых участвуют и монтируют подростки.

Здесь речь идет об атмосфере, в которой любое взаимодействие с военным с ТЦК и СП становится поводом к истерике, а любое лицо, уклоняющееся от исполнения обязанности защиты государства, получает психологическую защиту от окружающих, что он жертва, а не нарушитель.

Утрата нашего собратья в тылу от рук гражданина Украины является исключительным событием, которое ставит общество перед необходимостью переосмыслить собственную ответственность за происходящее внутри страны. Юрий Бондаренко погиб не на линии фронта, где каждая минута связана с риском, а во время выполнения задания по уведомлению.

Общество должно понять, что ни одна система безопасности не может функционировать, если ее представителей не признают, не уважают и не поддерживают защищаемые ими люди.