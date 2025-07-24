Готовили двойной теракт возле ТЦК Николаева — правоохранители задержали агентов ФСБ

Правоохранители задержали агентов ФСБ при подготовке теракта в Николаеве

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые теракты на юге Украины. По результатам спецоперации задержаны два агента ФСБ, которые готовили двойной взрыв в Николаеве.

Как установило расследование, план врага заключался в том, чтобы сначала взорвать самодельное взрывное устройство (СИН) возле админздания областного ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Орудие теракта

Отмечается, что таким образом россияне планировали убить максимальное количество людей в надежде расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе.

По материалам дела, подготовкой теракта занимались два агента ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

Одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградщины, попавший в поле зрения окупантов, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии. После вербовки его задачей было снарядить СВП и заложить их в тайники.

Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта. Им оказался 18-летний житель Киевщины, попавший на крючок ФСБ при поиске легких денег на Телеграмм-каналах. Поделиться

По инструкции куратора юноша забрал из тайников в Херсоне и Николаеве два СВП. Один из них спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другой заложил рядом. В этот момент сотрудники СБУ задержали его «с поличным» и тем самым сорвали планы врага. На месте происшествия у агента изъят телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать кафирам теракт в онлайн-режиме.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт). Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.