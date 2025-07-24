Готували подвійний теракт поблизу ТЦК Миколаєва — правоохоронці затримали агентів ФСБ

У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК.
Головні тези:
- Співробітники контррозвідки СБУ затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт у Миколаєві.
- План агентів полягав у підірванні вибухових пристроїв біля ТЦК, спочатку одного, а потім іншого після прибуття рятувальників.
- Російські агенти сподівалися розхитати внутрішню обстановку на півдні України, плануючи вбити максимальну кількість людей.
Правоохоронці затримали агентів ФСБ при підготовці теракту у Миколаєві
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам на півдні України. За результатами спецоперації затримано двох агентів ФСБ, які готували подвійний вибух у Миколаєві.
Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.
Зазначається, що в такий спосіб росіяни планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні.
За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора.
Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Після вербування його завданням було спорядити СВП та закласти їх у схрони.
За інструкцією куратора юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший — заклав поруч. У цей момент співробітники СБУ затримали його «на гарячому» і тим самим зірвали плани ворога. На місці події в агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
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