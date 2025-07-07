Россия направила дроны на ТЦК в Харькове и Запорожье — Сухопутные войска
Категория
Украина
Дата публикации

Россия направила дроны на ТЦК в Харькове и Запорожье — Сухопутные войска

Сухопутные войска ВС Украины
Запорожье
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Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. Было попадание в здание ТЦК в двух городах.

Главные тезисы

  • Российские дроны атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, нанеся удар по зданиям и людям.
  • Стратегия России включает нападения на объекты мобилизации в Украине, в том числе в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге.
  • Согласно данным Сухопутных войск ВСУ, атаки на ТЦК призваны сорвать процесс мобилизации украинских военных.

Россия атаковала ТЦК в Запорожье и Харькове

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Под удар попали областные территориальные центры комплектования (ТЦК) — по объектам зафиксировано попадание.

Как сообщили Сухопутные войска ВСУ, в Харькове дроны поразили здание Харьковского областного ТЦК и СП (центр комплектования и социальной поддержки), а также близлежащую территорию.

В результате атаки ранены по меньшей мере три человека.

В Сухопутных войсках заявили, что враг подобными обстрелами хочет сорвать процесс мобилизации.

В Запорожье удар дрона был зафиксирован вблизи областного ТЦК, в результате чего ранен один военнослужащий.

Россия за последнюю неделю трижды ударила по ТЦК в Украине. Кроме Кременчуга также были "прилеты" на территорию ТЦК в Полтаве и Кривом Роге.

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