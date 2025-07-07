Россия направила дроны на ТЦК в Харькове и Запорожье — Сухопутные войска

Утром 7 июля российские войска атаковали Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. Было попадание в здание ТЦК в двух городах.

Россия атаковала ТЦК в Запорожье и Харькове

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Под удар попали областные территориальные центры комплектования (ТЦК) — по объектам зафиксировано попадание.

Как сообщили Сухопутные войска ВСУ, в Харькове дроны поразили здание Харьковского областного ТЦК и СП (центр комплектования и социальной поддержки), а также близлежащую территорию.

В результате атаки ранены по меньшей мере три человека.

В Сухопутных войсках заявили, что враг подобными обстрелами хочет сорвать процесс мобилизации.

В Запорожье удар дрона был зафиксирован вблизи областного ТЦК, в результате чего ранен один военнослужащий. Поделиться

Россия за последнюю неделю трижды ударила по ТЦК в Украине. Кроме Кременчуга также были "прилеты" на территорию ТЦК в Полтаве и Кривом Роге.