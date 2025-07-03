Российские оккупанты ударили шахедами по зданию ТЦК в Полтаве — есть погибшие и раненые

Войска РФ утром 3 июля атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" здания ТЦК в Полтаве. Сообщается, что 2 погибших и более 10 раненых.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали здание ТЦК в Полтаве ударными беспилотниками типа шахед.
- Имеется информация о 2 погибших и более 10 раненых в результате нападения.
- По словам главы Полтавской ОВА, атака привела к повреждению гражданской инфраструктуры.
Россия атаковала шахедами здание ТЦК в Полтаве: есть жертвы
Об этом сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.
Также из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.
К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно.
Владимир Когут, и.о. председателя Полтавской ОВА, позже сообщил, что погибли 2 горожан, 14 человек ранены.
Когут призвал граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытии.