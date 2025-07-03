Российские оккупанты ударили шахедами по зданию ТЦК в Полтаве — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты ударили шахедами по зданию ТЦК в Полтаве — есть погибшие и раненые

Сухопутные войска ВС Украины
Полтава
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Войска РФ утром 3 июля атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" здания ТЦК в Полтаве. Сообщается, что 2 погибших и более 10 раненых.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали здание ТЦК в Полтаве ударными беспилотниками типа шахед.
  • Имеется информация о 2 погибших и более 10 раненых в результате нападения.
  • По словам главы Полтавской ОВА, атака привела к повреждению гражданской инфраструктуры.

Россия атаковала шахедами здание ТЦК в Полтаве: есть жертвы

Об этом сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

Сегодня, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Также из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.

К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно.

Владимир Когут, и.о. председателя Полтавской ОВА, позже сообщил, что погибли 2 горожан, 14 человек ранены.

3 июля враг нанес удар по Полтавской общине. В результате возник пожар на месте происшествия. Повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.

Когут призвал граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

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