Російські окупанти ударили шахедами по будівлі ТЦК у Полтаві — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти ударили шахедами по будівлі ТЦК у Полтаві — є загиблі та поранені

Сухопутні війська ЗС України
Полтава
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Війська РФ зранку 3 липня атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" будівлі ТЦК у Полтаві. Повідомляється, що є 2 загиблих та понад 10 поранених.

Головні тези:

  • Російські окупанти здійснили удар шахедами у будівлю ТЦК у Полтаві, що призвело до загибелі 2 людей та поранення 11 осіб.
  • За даними в.о. голови Полтавської ОВА, внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура.
  • Ворог завдав удару по Полтавській громаді, атакуючи будівлю ТЦК та приватний житловий будинок, що призвело до пожеж та жертв серед мирного населення.

Росія атакувала шахедами будівлю ТЦК у Полтаві: є жертви

Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Також через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, та буде повідомлена додатково.

Володимир Когут, в.о. голови Полтавської ОВА, пізніше повідомив, що загинуло 2 містян, 14 людей поранено.

3 липня ворог завдав удару по Полтавській громаді. Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

Когут закликав громадян під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

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