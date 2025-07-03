Російські окупанти ударили шахедами по будівлі ТЦК у Полтаві — є загиблі та поранені

Війська РФ зранку 3 липня атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" будівлі ТЦК у Полтаві. Повідомляється, що є 2 загиблих та понад 10 поранених.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили удар шахедами у будівлю ТЦК у Полтаві, що призвело до загибелі 2 людей та поранення 11 осіб.
- За даними в.о. голови Полтавської ОВА, внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура.
- Ворог завдав удару по Полтавській громаді, атакуючи будівлю ТЦК та приватний житловий будинок, що призвело до пожеж та жертв серед мирного населення.
Росія атакувала шахедами будівлю ТЦК у Полтаві: є жертви
Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.
Також через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.
На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, та буде повідомлена додатково.
Володимир Когут, в.о. голови Полтавської ОВА, пізніше повідомив, що загинуло 2 містян, 14 людей поранено.
Когут закликав громадян під час повітряної тривоги перебувати в укритті.