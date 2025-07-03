Російські окупанти ударили шахедами по будівлі ТЦК у Полтаві — є загиблі та поранені

Війська РФ зранку 3 липня атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" будівлі ТЦК у Полтаві. Повідомляється, що є 2 загиблих та понад 10 поранених.

Росія атакувала шахедами будівлю ТЦК у Полтаві: є жертви

Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗСУ.

Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Поширити

Також через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, та буде повідомлена додатково.

Володимир Когут, в.о. голови Полтавської ОВА, пізніше повідомив, що загинуло 2 містян, 14 людей поранено.

3 липня ворог завдав удару по Полтавській громаді. Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби. Поширити

Когут закликав громадян під час повітряної тривоги перебувати в укритті.