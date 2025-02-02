У Полтаві зростає кількість жертв атаки РФ. Серед загиблих талановита акторка
Категорія
Україна
Дата публікації

У Полтаві зростає кількість жертв атаки РФ. Серед загиблих талановита акторка

ДСНС України
Зруйнований армією РФ будинок у Полтаві

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети злочинної армії РФ у житловий будинок у Полтаві зросла до 14 осіб. Серед жертв терористичної атаки російських окупантів - діти та українська акторка театру і кіно Анастасія Кольвах. Жінка загинула у віці 30 років. 

Головні тези:

  • Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки армії РФ у Полтаві зросла до 14 осіб, серед жертв – українська акторка Анастасія Кольвах.
  • Акторка була відома не лише своєю творчістю, а й активною участю в благодійних та волонтерських проєктах.
  • Рятувальники зафіксували 17 постраждалих від атаки, включаючи 4 дітей. Зараз тривають рятувальні роботи на місці події.
  • Смерть Анастасії Кольвах стала символом трагедії, яка торкнулася численних жителів Полтави та усієї України.

Що відомо про зростання кількості загиблих внаслідок ракетної атаки армії РФ на Полтаву

1 лютого російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах. Ми приносимо співчуття родині Насті, всім знайомим, друзям, колегам, які її знали. Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко, — повідомили про смерть талановитої акторки представники Театру сучасного діалогу в Полтаві, де працювала Анастасія.

Анастасія Кольвах співпрацювала із громадською організацією UAnimals. За словами колег, жінка була всебічно обдарована, адже працювала як в сфері культури, так і в IT. Активно волонтерила під час війни. До речі, її чоловік зараз служить в ЗСУ. 

Що відомо про інші обставини ракетної атаки армії РФ по Полтаві

Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.

Роботи тривають.

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Зруйнований армією РФ будинок у Полтаві

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