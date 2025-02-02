1 лютого російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах. Ми приносимо співчуття родині Насті, всім знайомим, друзям, колегам, які її знали. Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко, — повідомили про смерть талановитої акторки представники Театру сучасного діалогу в Полтаві, де працювала Анастасія.

Анастасія Кольвах співпрацювала із громадською організацією UAnimals. За словами колег, жінка була всебічно обдарована, адже працювала як в сфері культури, так і в IT. Активно волонтерила під час війни. До речі, її чоловік зараз служить в ЗСУ.