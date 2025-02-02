Кількість загиблих внаслідок влучання ракети злочинної армії РФ у житловий будинок у Полтаві зросла до 14 осіб. Серед жертв терористичної атаки російських окупантів - діти та українська акторка театру і кіно Анастасія Кольвах. Жінка загинула у віці 30 років.
Головні тези:
- Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки армії РФ у Полтаві зросла до 14 осіб, серед жертв – українська акторка Анастасія Кольвах.
- Акторка була відома не лише своєю творчістю, а й активною участю в благодійних та волонтерських проєктах.
- Рятувальники зафіксували 17 постраждалих від атаки, включаючи 4 дітей. Зараз тривають рятувальні роботи на місці події.
- Смерть Анастасії Кольвах стала символом трагедії, яка торкнулася численних жителів Полтави та усієї України.
Що відомо про зростання кількості загиблих внаслідок ракетної атаки армії РФ на Полтаву
Анастасія Кольвах співпрацювала із громадською організацією UAnimals. За словами колег, жінка була всебічно обдарована, адже працювала як в сфері культури, так і в IT. Активно волонтерила під час війни. До речі, її чоловік зараз служить в ЗСУ.
Що відомо про інші обставини ракетної атаки армії РФ по Полтаві
Рятувальники відзначили, що наразі відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.
Роботи тривають.
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