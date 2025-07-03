Удар России по ТЦК в Полтаве — среди пострадавших есть военные

3 июля в результате удара дронами по территории городского и областного ТЦК и САП в Полтаве пострадали двое военных ТЦК и СП и двое работниц ВСУ.

Россия ударила по Полтаве: есть пострадавшие военные

Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире "Общественное.Студия"

Было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе — на территорию Полтавского областного ТЦК и СП. Оба военных объекта расположены в довольно плотной городской застройке. Поделиться

Саранцев отметил, что, как следствие, среди пострадавших многие гражданские лица, находившиеся неподалеку от административных зданий. Из пострадавших 2 военных ТЦК и 2 работницы ВСУ, которые там работали.

Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов.

Также спикер добавил, что таким образом Россия целенаправленно пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. По его словам, в последние дни враг начал практиковать такие удары именно с этой целью.

В то же время он подчеркнул, что остановить мобилизацию не удастся, так что "открывать шампанское" российским военным и их сторонникам еще рано.

3 июля утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здания Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар, погибли 2 человека, еще 11 ранены.