Удар России по ТЦК в Полтаве — среди пострадавших есть военные
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по ТЦК в Полтаве — среди пострадавших есть военные

Полтава
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

3 июля в результате удара дронами по территории городского и областного ТЦК и САП в Полтаве пострадали двое военных ТЦК и СП и двое работниц ВСУ.

Главные тезисы

  • В результате удара российских дронов по ТЦК и САП в Полтаве пострадали двое военных ТЦК и САП и две работницы ВСУ.
  • Удар России по Полтаве вызвал гибель 2 человек и ранения 11, включая военных и гражданских лиц.
  • Россия намерена сорвать мобилизационный процесс украинской армии, используя удары дронов.

Россия ударила по Полтаве: есть пострадавшие военные

Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире "Общественное.Студия"

Было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе — на территорию Полтавского областного ТЦК и СП. Оба военных объекта расположены в довольно плотной городской застройке.

Саранцев отметил, что, как следствие, среди пострадавших многие гражданские лица, находившиеся неподалеку от административных зданий. Из пострадавших 2 военных ТЦК и 2 работницы ВСУ, которые там работали.

Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов.

Также спикер добавил, что таким образом Россия целенаправленно пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. По его словам, в последние дни враг начал практиковать такие удары именно с этой целью.

В то же время он подчеркнул, что остановить мобилизацию не удастся, так что "открывать шампанское" российским военным и их сторонникам еще рано.

3 июля утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здания Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар, погибли 2 человека, еще 11 ранены.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Полтаве — количество погибших снова возросло
Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Полтава
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Полтаве растет количество жертв атаки РФ. Среди погибших актриса Анастасия Кольвах
ДСНС Украины
Разрушенный армией РФ дом в Полтаве
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты ударили шахедами по зданию ТЦК в Полтаве — есть погибшие и раненые
Сухопутные войска ВС Украины
Полтава

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?