Удар Росії по ТЦК у Полтаві — серед постраждалих є військові

3 липня внаслідок удару дронами по території міського та обласного ТЦК та САП у Полтаві постраждали двоє військових ТЦК та СП та двоє працівниць ЗСУ.
Головні тези:
- Удар російських дронів по території ТЦК та САП у Полтаві призвів до постраждалих серед військових та цивільних осіб.
- За словами речника Сухопутних військ ЗСУ, Росія має намір зірвати мобілізаційний процес української армії.
- У результаті удару загинули 2 людини та 11 отримали поранення, включаючи військових та працівниць ЗСУ.
Росія ударила по Полтаві: є постраждалі військові
Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільне.Студія"
Саранцев зазначив, що, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель. З-поміж постраждалих 2 військових ТЦК та 2 працівниці ЗСУ, які там працювали.
Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів.
Також речник додав, що таким чином Росія цілеспрямовано намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні. За його словами, в останні дні ворог почав практикувати такі удари саме з цією метою.
Водночас він наголосив, що зупинити мобілізацію не вдасться, тож "відкорковувати шампанське" російським військовим і їхнім прибічникам ще зарано.
3 липня вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа, загинули 2 людей, ще 11 — поранені.
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