Атака РФ на ТЦК в Кременчуге — известны последствия

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины официально подтвердила, что утром 6 июля российские захватчики совершили воздушное нападение на город Кременчуг. Произошло попадание БПЛА в здание районного ТЦК и СП.

Что известно о ситуации в Кременчуге

Как сообщают спасатели, в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 700 м.кв в двухэтажном здании.

По состоянию на 14:05 огонь удалось обуздать.

По предварительным данным, пострадал один человек. Кроме того, указано, что повреждены 14 домов и 5 автомобилей.

К ликвидации последствий привлечены 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы. Поделиться

ГСЧС отмечает, что данные о пострадавших уточняются.

Что важно понимать, удар российских захватчиков по ТЦК в Кременчуге 6 июля стал третьей подобной атакой на украинские военкоматы за неделю.