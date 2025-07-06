Атака РФ на ТЦК в Кременчуге — известны последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на ТЦК в Кременчуге — известны последствия

ДСНС Украины
Что известно о ситуации в Кременчуге
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Украины официально подтвердила, что утром 6 июля российские захватчики совершили воздушное нападение на город Кременчуг. Произошло попадание БПЛА в здание районного ТЦК и СП.

Главные тезисы

  • ГСЧС активно работает на месте атаки, ликвидируя последствия.
  • Враг совершает нападения на украинские ТЦК все чаще.

Что известно о ситуации в Кременчуге

Как сообщают спасатели, в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 700 м.кв в двухэтажном здании.

По состоянию на 14:05 огонь удалось обуздать.

По предварительным данным, пострадал один человек. Кроме того, указано, что повреждены 14 домов и 5 автомобилей.

К ликвидации последствий привлечены 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы.

ГСЧС отмечает, что данные о пострадавших уточняются.

Что важно понимать, удар российских захватчиков по ТЦК в Кременчуге 6 июля стал третьей подобной атакой на украинские военкоматы за неделю.

Последние события еще раз подтверждают тот факт, что страна-агрессорка Россия делает все возможное, чтобы препятствовать мобилизационным процессам в Украине.

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