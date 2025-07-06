Атака РФ на ТЦК у Кременчуці — відомі наслідки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій України офіційно підтвердила, що вранці 6 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на місто Кременчук. Відбулося влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.
Головні тези:
- ДСНС активно працює на місці атаки, ліквідуючи наслідки.
- Ворог здійснює напади на українські ТЦК дедалі частіше.
Що відомо про ситуацію у Кременчуці
Як повідомляють рятувальники, в результаті ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 700 м.кв у двоповерховій будівлі.
Станом на 14:05 вогонь вдалося приборкати.
За попередніми даними, постраждала одна людина. Окрім того, наголошується, що пошкоджено 14 будинків і 5 авто.
ДСНС наголошує, що дані щодо постраждалих уточнюється.
Що важливо розуміти, удар російських загарбників по ТЦК у Кременчуці, який відбувся вранці 6 липня, став третьою подібною атакою на українські військкомати за тиждень.
Останні події ще раз підтверджують той факт, що країна-агресорка Росія робить все можливе, щоб перешкоджати мобілізаційним процесам в Україні.
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