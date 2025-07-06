Атака РФ на ТЦК у Кременчуці — відомі наслідки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій України офіційно підтвердила, що вранці 6 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на місто Кременчук. Відбулося влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.

Що відомо про ситуацію у Кременчуці

Як повідомляють рятувальники, в результаті ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 700 м.кв у двоповерховій будівлі.

Станом на 14:05 вогонь вдалося приборкати.

За попередніми даними, постраждала одна людина. Окрім того, наголошується, що пошкоджено 14 будинків і 5 авто.

До ліквідації наслідків залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби. Поширити

ДСНС наголошує, що дані щодо постраждалих уточнюється.

Що важливо розуміти, удар російських загарбників по ТЦК у Кременчуці, який відбувся вранці 6 липня, став третьою подібною атакою на українські військкомати за тиждень.