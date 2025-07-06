Атака РФ на ТЦК у Кременчуці — відомі наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на ТЦК у Кременчуці — відомі наслідки

ДСНС України
Що відомо про ситуацію у Кременчуці
Read in English

Державна служба України з надзвичайних ситуацій України офіційно підтвердила, що вранці 6 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на місто Кременчук. Відбулося влучання БпЛА в будівлю районного ТЦК та СП.

Головні тези:

  • ДСНС активно працює на місці атаки, ліквідуючи наслідки. 
  • Ворог здійснює напади на українські ТЦК дедалі частіше.

Що відомо про ситуацію у Кременчуці

Як повідомляють рятувальники, в результаті ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 700 м.кв у двоповерховій будівлі.

Станом на 14:05 вогонь вдалося приборкати.

За попередніми даними, постраждала одна людина. Окрім того, наголошується, що пошкоджено 14 будинків і 5 авто.

До ліквідації наслідків залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби.

ДСНС наголошує, що дані щодо постраждалих уточнюється.

Що важливо розуміти, удар російських загарбників по ТЦК у Кременчуці, який відбувся вранці 6 липня, став третьою подібною атакою на українські військкомати за тиждень.

Останні події ще раз підтверджують той факт, що країна-агресорка Росія робить все можливе, щоб перешкоджати мобілізаційним процесам в Україні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО назвав наступну ціль Путіна після України
Росія може атакувати Естонію
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поїздка в один кінець. Президент Бразилії неочікувано підставив Путіна
Путін злякався візиту до Бразилії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори Зеленського та Трампа — як відреагував Келлог
Келлог оцінив результати переговорів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?