Росія спрямувала дрони на ТЦК у Харкові та Запоріжжі — Сухопутні війська

Вранці 7 липня російські війська атакували Харків і Запоріжжя ударними безпілотниками. Було влучання в будівлі ТЦК у двох містах.
Головні тези:
- Російські дрони вразили ТЦК у Харкові та Запоріжжі: хочуть зірвати процес мобілізації.
- У Харкові була атакована будівля обласного ТЦК та СП, загалом постраждало троє людей.
- У Запоріжжі також стали жертвами удару дрона бійці обласного ТЦК.
Росія атакувала ТЦК у Запоріжжі та Харкові
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Під удар потрапили обласні територіальні центри комплектування (ТЦК) — по об'єктах зафіксовано влучання.
Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, у Харкові дрони вразили будівлю Харківського обласного ТЦК та СП (центр комплектування та соціальної підтримки), а також прилеглу територію.
Унаслідок атаки поранено щонайменше троє людей.
У Сухопутних військах заявили, що ворог такими обстрілами хоче зірвати процес мобілізації.
Росія за останній тиждень тричі вдарила по ТЦК в Україні. Крім Кременчука, також були "прильоти" на територію ТЦК у Полтаві та Кривому Розі.
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