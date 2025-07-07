Росія спрямувала дрони на ТЦК у Харкові та Запоріжжі — Сухопутні війська

Вранці 7 липня російські війська атакували Харків і Запоріжжя ударними безпілотниками. Було влучання в будівлі ТЦК у двох містах.

Росія атакувала ТЦК у Запоріжжі та Харкові

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Під удар потрапили обласні територіальні центри комплектування (ТЦК) — по об'єктах зафіксовано влучання.

Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, у Харкові дрони вразили будівлю Харківського обласного ТЦК та СП (центр комплектування та соціальної підтримки), а також прилеглу територію.

Унаслідок атаки поранено щонайменше троє людей.

У Сухопутних військах заявили, що ворог такими обстрілами хоче зірвати процес мобілізації.

У Запоріжжі удар дрона було зафіксовано поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранено одного військовослужбовця. Поширити

Росія за останній тиждень тричі вдарила по ТЦК в Україні. Крім Кременчука, також були "прильоти" на територію ТЦК у Полтаві та Кривому Розі.