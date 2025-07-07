Росія спрямувала дрони на ТЦК у Харкові та Запоріжжі — Сухопутні війська
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія спрямувала дрони на ТЦК у Харкові та Запоріжжі — Сухопутні війська

Сухопутні війська ЗС України
Запоріжжя

Вранці 7 липня російські війська атакували Харків і Запоріжжя ударними безпілотниками. Було влучання в будівлі ТЦК у двох містах.

Головні тези:

  • Російські дрони вразили ТЦК у Харкові та Запоріжжі: хочуть зірвати процес мобілізації.
  • У Харкові була атакована будівля обласного ТЦК та СП, загалом постраждало троє людей.
  • У Запоріжжі також стали жертвами удару дрона бійці обласного ТЦК.

Росія атакувала ТЦК у Запоріжжі та Харкові

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Під удар потрапили обласні територіальні центри комплектування (ТЦК) — по об'єктах зафіксовано влучання.

Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, у Харкові дрони вразили будівлю Харківського обласного ТЦК та СП (центр комплектування та соціальної підтримки), а також прилеглу територію.

Унаслідок атаки поранено щонайменше троє людей.

У Сухопутних військах заявили, що ворог такими обстрілами хоче зірвати процес мобілізації.

У Запоріжжі удар дрона було зафіксовано поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранено одного військовослужбовця.

Росія за останній тиждень тричі вдарила по ТЦК в Україні. Крім Кременчука, також були "прильоти" на територію ТЦК у Полтаві та Кривому Розі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти ударили шахедами по будівлі ТЦК у Полтаві — є загиблі та поранені
Сухопутні війська ЗС України
Полтава
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по ТЦК у Полтаві — серед постраждалих є військові
Полтава
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на ТЦК у Кременчуці — відомі наслідки
ДСНС України
Що відомо про ситуацію у Кременчуці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?