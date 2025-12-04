"Загинув ветеран з бойовим досвідом". Українці відреагували на вбивство представника ТЦК у Львові
3 грудня у Львові смертельно поранили ножем працівника ТЦК Юрія Бондаренка, учасника бойових дій. Від сильної втрати крові він помер 4 грудня вранці. Друзі та знайомі згадують Юрія як чудову людину, сміливого бійця та справжнього патріота України.

  • Юрій Бондаренко, ветеран з бойовим досвідом, був смертельно поранений ножем у Львові 3 грудня та помер наступного дня вранці.
Українці з сумом відреагували на вбивство представника ТЦК Юрія Бондаренка у Львові

30-річний львів’янин завдав ножового удару в пахову ділянку, пошкодивши аорту Юрія Бондаренка, що спричинило масивну внутрішню кровотечу.

5 грудня у Львові попрощаються з вбитим у мирному місті представником закону.

Багато українців публікують свої спогади про Юрія та його діяльність, спрямовану на захист і суверенітет своєї Батьківщини. Так, журналіст Сергій Грішин згадав про свою дружбу з Бондаренком.

Влітку 23-го невідомий з чату написав, що хоче віддати свій пікап, бо йому не треба. Ситуація виглядала дивною, але я почав спілкування. В підсумку, вже наступного дня я був у Львові. Юра віддав свій пікап L200 у відмінному стані. Ми почали товаришувати.

Сергій дізнався, що Юрій - ветеран АТО, комісований по пораненню, який 24.02.2022 “стрибнув в тачку і зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів”.

Десь за місяць, при зустрічі Юра передав $5000, сказав, що ми знаємо, що з ними робити.. Якогось разу, Юра сказав що не може сидіти осторонь і вирішив знову мобілізуватись, цей раз в ППО. Потім він перевівся в ТЦК. Вчора у Львові, при виконанні його вбила мразота.

Фотограф Косс Казимко написав про Юрія Бондаренка наступне:

Загинула гарна людина, ветеран. Він багато кому допомагав. Попри минулі поранення та хвороби, повернувся до лав СОУ. Останнім часом був в ТЦК. Вчора його вбили. Вбили при виконанні. Вбили не на фронті, а просто посеред міста.

Страшно усвідомити, що завтра-післязавтра з Гарнізонного храму винесуть гріб накритий синьо-жовтим прапором, в якому буде загиблий не від російського FPV під Констянтинівкою, а від ножа іншого львівʼянина на розі вулиць Єфремова-Японська, – написала журналістка Софія Кочмар.

У пресслужбі ЛМР додають, що Юрій є уродженцем Харкова. Навчався у комунальному закладі «Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міської ради», згодом – в Аерокосмічному ліцеї на базі Національного аерокосмічного університету імені Жуковського. Вищу освіту здобув у Харківській державній зооветеринарній академії. Працював у сфері ресторанного бізнесу.

Зі слів рідних, Юрій захоплювався колекціонуванням ножів, цікавився історією та мав глибоку любов до України. Любив тварин, цінував мистецтво татуювання. Був добрим, справедливим і комунікабельним, мав хороше почуття гумору, завжди відгукувався на прохання про допомогу та вмів підтримати як словом, так і ділом.

Юрій Бондаренко

Був учасником Антитерористичної операції у складі 16‑ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Нагороджений відзнакою Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України «Учасник АТО», медалями «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни». У Юрія Бондаренка залишилися мати, дідусь та дружина.

