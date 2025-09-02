Убийство Парубия. Подозреваемый признался в содеянном — видео

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия признал, что именно он убил политика. Мужчина называет это "местью украинским властям".
Главные тезисы
- Подозреваемый не подтверждает свою связь с российскими спецслужбами.
- Мужчина утверждает, что мог убить и других политиков.
Подозреваемый в убийстве Парубия выступил с первым заявлением
По словам фигуранта, он убил экс-спикера Рады, чтобы якобы отомстить властям Украины.
Кроме того, задержанный мужчина отбрасывает утверждение о том, что российские спецслужбы его шантажировали.
Подозреваемый также заявил, что ждет скорейшего приговора для себя.
Он хочет, чтобы его обменяли на украинских военнопленных, отдали России и там он смог бы найти тело своего сына.
Журналисты поинтересовались у задержанного, почему он выбрал на роль своей жертвы именно Парубия, на что тот ответил, что он был рядом.
Ночью 1 сентября мужчину задержали в Хмельницкой области после нескольких дней розыска.
По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, это преступление не случайно — в нем есть российский след.
