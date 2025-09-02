Убийство Парубия. Подозреваемый признался в содеянном — видео
Убийство Парубия. Подозреваемый признался в содеянном — видео

Источник:  Hromadske

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия признал, что именно он убил политика. Мужчина называет это "местью украинским властям".

Главные тезисы

  • Подозреваемый не подтверждает свою связь с российскими спецслужбами.
  • Мужчина утверждает, что мог убить и других политиков.

По словам фигуранта, он убил экс-спикера Рады, чтобы якобы отомстить властям Украины.

Кроме того, задержанный мужчина отбрасывает утверждение о том, что российские спецслужбы его шантажировали.

Подозреваемый также заявил, что ждет скорейшего приговора для себя.

Он хочет, чтобы его обменяли на украинских военнопленных, отдали России и там он смог бы найти тело своего сына.

Журналисты поинтересовались у задержанного, почему он выбрал на роль своей жертвы именно Парубия, на что тот ответил, что он был рядом.

Если бы я жил в Виннице, значит, был бы Петя (вероятно, речь идет о Петре Порошенко — ред.), — ответил подозреваемый.

Ночью 1 сентября мужчину задержали в Хмельницкой области после нескольких дней розыска.

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, это преступление не случайно — в нем есть российский след.

