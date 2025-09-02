Во Львове прощаются с Андреем Парубием — онлайн-трансляция
Во Львове прощаются с Андреем Парубием — онлайн-трансляция

Чин похорон и прощания с Андреем Парубием
Читати українською
Источник:  Суспільне

2 сентября во Львове началось прощание с бывшим спикером Верховной рады Украины, народным избранником от "Европейской Солидарности" и общественным деятелем Андреем Парубием. Политика застрелили из огнестрельного оружия 30 августа — подозреваемого уже задержали.

Главные тезисы

  • Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.
  • Подозреваемый в убийстве политика уже задержан.

Чин похорон и прощания с Андреем Парубием

Как сообщают украинские журналисты, чин похорон Андрея Парубия начался в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра.

Что важно понимать, люди начали собираться на территории храма еще за час до начала.

Попрощаться с известным политиком пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и львовяне.

В 13.30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания.

Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище.

Как уже упоминалось ранее, 30 августа 2025 во Львове убили действующего нардепа и бывшего спикера Совета Андрея Парубия.

Офис генпрокурора Украины официально подтвердил, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте.

Преступник сразу скрылся, а во Львове объявили специальную операцию "Сирена".

Украинский лидер Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября официально подтвердил факт задержания подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады.

По словам главы МВД Игоря Клименко, подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Как сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, это преступление не случайно — в нем есть российский след.

