Убийство украинских баскетболистов в Германии Подозреваемые получили приговор

Региональный суд города Эссен, Германия приговорил четырех подростков к 8,5 и 10 годам заключения за убийство двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко.

Что известно о деле

Суд установил, что четверо обвиняемых в возрасте от 14 до 16 лет на момент начала судебного процесса напали на украинцев с ножами и дубинками, что привело к их смерти.

Хотя прокуратура ранее предполагала, что нападение могло быть вызвано украинским происхождением жертв, суд не увидел ксенофобского мотива в действиях нападающих.

В решении говорится, что обвиняемые действовали "осознанно" и считали, что им "не нужна причина для убийства".

Двое подростков получили 10 лет лишения свободы. Еще двоих приговорили к 8,5 годам. Во время судебного заседания подсудимые попросили прощения у родителей погибших украинцев.

Приговоры пока не вступили в силу, поскольку адвокаты обвиняемых объявили о намерении подать апелляцию.

Убийство Владимира Ермакова и Артема Козаченко

Нападение произошло вечером 10 февраля. Двое украинских баскетболистов направлялись в Дюссельдорф и случайно встретили четырех обвиняемых в автобусе.

После выхода на главном вокзале Оберхаузена один из нападавших, по данным следствия, сразу нанес ножевые ранения обоим спортсменам.

17-летний Владимир Ермаков скончался в ту же ночь в больнице во время срочной операции. Его товарищ по команде, 18-летний Артем Козаченко, умер через 10 дней в результате септической полиорганной недостаточности.