Вбивство українських баскетболістів у Німеччині. Підозрювані отримали вирок

Регіональний суд міста Ессен, Німеччина, засудив чотирьох підлітків до 8,5 та 10 років ув’язнення за вбивство двох українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Що відомо про справу

Суд встановив, що четверо обвинувачених, віком від 14 до 16 років на момент початку судового процесу, напали на українців із ножами та кийками, що призвело до їхньої смерті.

Хоча прокуратура раніше припускала, що напад міг бути спричинений українським походженням жертв, суд не побачив ксенофобського мотиву у діях нападників.

У рішенні зазначено, що обвинувачені діяли "усвідомлено" та вважали, що їм "не потрібна причина для вбивства".

Двоє підлітків отримали 10 років позбавлення волі.Ще двох засудили до 8,5 років. Під час судового засідання підсудні попросили вибачення у батьків загиблих українців.

Вироки поки не набрали чинності, оскільки адвокати обвинувачених оголосили про намір подати апеляцію.

Вбивство Володимира Єрмакова та Артема Козаченка

Напад стався ввечері 10 лютого. Двоє українських баскетболістів прямували до Дюссельдорфа та випадково зустріли чотирьох обвинувачених у автобусі.

Після виходу на головному вокзалі Оберхаузена один із нападників, за даними слідства, одразу завдав ножових поранень обом спортсменам.

17-річний Володимир Єрмаков помер тієї ж ночі в лікарні під час термінової операції. Його товариш по команді, 18-річний Артем Козаченко, помер через 10 днів унаслідок септичної поліорганної недостатності.