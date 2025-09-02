У Львові прощаються з Андрієм Парубієм — онлайн-трансляція

2 вересня у Львові розпочалося прощання із колишнім спікером Верховної ради України, народним обранцем від "Європейської Солідарності" та громадським діячем Андрієм Парубієм. Політика застрелили з вогнепальної зброї 30 серпня —

Чин похорону та прощання з Андрієм Парубієм

Як повідомляють українські журналісти, чин похорону Андрія Парубія розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра.

Що важливо розуміти, люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку.

Попрощатися з відомим політиком прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни.

О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання.

Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Як уже згадувалося раніше, 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього спікера Ради Андрія Парубія.

Офіс генпрокурора України офіційно підтвердив, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці.

Злочинець одразу втік, а у Львові оголосили спеціальну операцію "Сирена".

Український лідер Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня офіційно підтвердив факт затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, підозрюваного затримали на Хмельниччині.