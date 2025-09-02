У Львові прощаються з Андрієм Парубієм — онлайн-трансляція

2 вересня у Львові розпочалося прощання із колишнім спікером Верховної ради України, народним обранцем від "Європейської Солідарності" та громадським діячем Андрієм Парубієм. Політика застрелили з вогнепальної зброї 30 серпня —
підозрюваного вже затримали.
Головні тези:
- Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі.
- Підозрюваного у вбивстві політика уже затримали.
Чин похорону та прощання з Андрієм Парубієм
Як повідомляють українські журналісти, чин похорону Андрія Парубія розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра.
Що важливо розуміти, люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку.
Попрощатися з відомим політиком прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни.
О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання.
Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі.
Як уже згадувалося раніше, 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього спікера Ради Андрія Парубія.
Офіс генпрокурора України офіційно підтвердив, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці.
Злочинець одразу втік, а у Львові оголосили спеціальну операцію "Сирена".
Український лідер Володимир Зеленський у ніч проти 1 вересня офіційно підтвердив факт затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради.
За словами глави МВС Ігоря Клименка, підозрюваного затримали на Хмельниччині.
Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Як повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, цей злочин не випадковий — в ньому є російський слід.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-