Убивство Парубія. Підозрюваний зізнався у скоєному — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Убивство Парубія. Підозрюваний зізнався у скоєному — відео

Підозрюваний у вбивстві Парубія виступив з першою заявою
Джерело:  Hromadske

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія визнав, що це саме він вбив політика. Чоловік називає це “помстою українській владі”.

Головні тези:

  • Підозрюваний не підтверджує свій зв'язок з російськими спецслужбами.
  • Чоловік стверджує, що міг вбити й інших політиків.

Підозрюваний у вбивстві Парубія виступив з першою заявою

За словами фігуранта, він вбив ексспікера Ради, щоб нібито помститися владі України.

Окрім того, затриманий чоловік відкидає твердження про те, що російські спецслужби його шантажували.

Підозрюваний також заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе.

Він, мовляв, хоче, щоб його обміняли на українських військовополонених, віддали Росії і там він зміг знайти тіло свого сина.

Журналісти поцікавилися у затриманого, чому він обрав на роль своєї жертви саме Парубія, на що той відповів, що він “був поруч”.

“Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя (ймовірно, йдеться про Петра Порошенка — ред.)”, — відповів підозрюваний.

Уночі 1 вересня чоловіка затримали на Хмельниччині після кількох днів розшуку.

За словами очільника Нацполіції Івана Вигівського, цей злочин не випадковий — в ньому є російський слід.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вбивство полковника СБУ. Нацполіція встановила виконавців
Національна поліція України
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Злочин був ретельно підготовлений". Зеленський висловився про розслідування вбивства Андрія Парубія
Володимир Зеленський
Львів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Львові прощаються з Андрієм Парубієм — онлайн-трансляція
Чин похорону та прощання з Андрієм Парубієм

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?