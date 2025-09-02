Убивство Парубія. Підозрюваний зізнався у скоєному — відео

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія визнав, що це саме він вбив політика. Чоловік називає це “помстою українській владі”.

Підозрюваний у вбивстві Парубія виступив з першою заявою

За словами фігуранта, він вбив ексспікера Ради, щоб нібито помститися владі України.

Окрім того, затриманий чоловік відкидає твердження про те, що російські спецслужби його шантажували.

Підозрюваний також заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе.

Він, мовляв, хоче, щоб його обміняли на українських військовополонених, віддали Росії і там він зміг знайти тіло свого сина.

Журналісти поцікавилися у затриманого, чому він обрав на роль своєї жертви саме Парубія, на що той відповів, що він “був поруч”.

“Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя (ймовірно, йдеться про Петра Порошенка — ред.)”, — відповів підозрюваний. Поширити

Уночі 1 вересня чоловіка затримали на Хмельниччині після кількох днів розшуку.