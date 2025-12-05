Убивство військовослужбовця ТЦК у Львові — підозрюваного відправили під варту
Убивство військовослужбовця ТЦК у Львові — підозрюваного відправили під варту

Джерело:  Hromadske

Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка.

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК Бондаренка отримав запобіжний захід

Чоловіка відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.

Прокурор просив узяти Кедрука під варту, щоб запобігти втечі. Водночас адвокатка зазначала, що підозрюваний має постійне місце проживання у Львові й ризику втечі немає, тож просила про домашній арешт.

Адвокатка, зокрема, апелювала до того, що чоловік має хвору бабусю, тому йому треба її підтримувати фінансово й доглядати. Водночас бабуся живе в Сарненському районі Рівненської області, а підозрюваний — у Львові. Григорій Кедрук також обіцяв «не втікати».

Прокурор зазначив, що підозрюваний раніше не був судимий, зараз офіційно не працевлаштований.

У відповідь на запитання журналістів чоловік заявив, що в день інциденту надав усі необхідні документи групі оповіщення та не перебував у розшуку. За його словами, представники ТЦК вже перевіряли його лише кілька тижнів тому.

Григорій розповів, що має низку захворювань, зокрема вроджену ваду серця і хворобу нирок. Але довідок, які б це підтвердили, він надати не зміг.

За словами чоловіка, під час інциденту представники ТЦК побили його, поки поліція поруч не реагувала.

Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: “Перевіряйте по базі“. Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, — мене три-чотири працівники у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що пам’ятаю, — як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя.

Водночас чоловік підтвердив, що мав при собі ніж, який носив на поясі. На запитання, чи він завдав ножового поранення військовому ТЦК, той відповів: «Судячи з усього, так».

Львів’янину оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, а також з метою залякування потерпілого чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, що спричинило смерть потерпілого;

  • ч. 3 ст. 350  — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Вбитого при виконанні службових обов’язків військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка сьогодні ховають у Львові на Личаківському цвинтарі.

