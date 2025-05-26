Джерело металів. Науковці відкрили приховані канали у надрах Землі

Група вчених виявила приховані під землею металеві канали, що проходять під стародавніми континентами. Ці знахідки можуть зіграти важливу роль у розвитку "зеленої" енергетики.

Вчені зробили сенсаційне відкриття у надрах Землі

Зазначається, що дослідження під керівництвом доктора Чунфея Чена з Університету Маккуорі, показує, як важливі для "зеленої" економіки метали накопичуються вздовж кордонів старих континентальних плит.

Також видання dailygalaxy.com зазначає, що дані можуть допомогти знайти нові родовища і вирішити проблему нестачі ресурсів для чистих технологій.

Вказується, що найстаріші частини континентів, так звані кратони, — найщільніші і найстабільніші області земної кори. За словами вчених, ці області схожі на чаші: магма підіймається знизу і йде до країв, викликаючи вулкани по краях цих зон.

Цей процес впливає на склад магми — вона втрачає кремній і стає насиченою карбонатами. Саме по краях кратона створюються умови, де скупчуються метали. Поширити

Коли магма втрачає кремній, у ній починають осідати метали та сірка, утворюючи багаті на ресурси зони.

Щоб розвивати екологічно чисті технології та випускати електромобілі, людству потрібні нові джерела металів. Відкриття цих прихованих підземних шляхів дає можливість шукати родовища в нових місцях, що може зменшити шкоду від видобутку та забезпечити сировиною майбутні зелені технології.

Раніше вчені вже помічали, що краї кратонів збагачені металами. Нове дослідження показує, як саме відбувається це збагачення. Воно допомагає зрозуміти, де шукати ресурси під землею і як вони там опиняються.