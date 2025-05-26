Джерело металів. Науковці відкрили приховані канали у надрах Землі

Група вчених виявила приховані під землею металеві канали, що проходять під стародавніми континентами. Ці знахідки можуть зіграти важливу роль у розвитку "зеленої" енергетики.
Головні тези:
- Вчені знайшли приховані металеві канали у надрах Землі, що можуть стати важливим джерелом енергетичних ресурсів для зеленої економіки.
- Дослідження підтверджує, що найстабільніші області земної кори містять багаті на ресурси зони, де скупчуються метали внаслідок геологічних процесів.
- Відкриття цих підземних шляхів надає можливість знаходити нові родовища металів, що сприятиме розвитку зелених технологій та зменшить деградацію довкілля.
Вчені зробили сенсаційне відкриття у надрах Землі
Зазначається, що дослідження під керівництвом доктора Чунфея Чена з Університету Маккуорі, показує, як важливі для "зеленої" економіки метали накопичуються вздовж кордонів старих континентальних плит.
Також видання dailygalaxy.com зазначає, що дані можуть допомогти знайти нові родовища і вирішити проблему нестачі ресурсів для чистих технологій.
Вказується, що найстаріші частини континентів, так звані кратони, — найщільніші і найстабільніші області земної кори. За словами вчених, ці області схожі на чаші: магма підіймається знизу і йде до країв, викликаючи вулкани по краях цих зон.
Коли магма втрачає кремній, у ній починають осідати метали та сірка, утворюючи багаті на ресурси зони.
Щоб розвивати екологічно чисті технології та випускати електромобілі, людству потрібні нові джерела металів. Відкриття цих прихованих підземних шляхів дає можливість шукати родовища в нових місцях, що може зменшити шкоду від видобутку та забезпечити сировиною майбутні зелені технології.
Раніше вчені вже помічали, що краї кратонів збагачені металами. Нове дослідження показує, як саме відбувається це збагачення. Воно допомагає зрозуміти, де шукати ресурси під землею і як вони там опиняються.
Це підкреслює, що навіть стародавні геологічні процеси продовжують впливати на наше сучасне життя і технології. Розуміння цих процесів може стати ключем до сталого розвитку та раціонального використання ресурсів Землі.
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