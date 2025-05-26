Источник металлов. Ученые открыли скрытые каналы в недрах Земли

Группа ученых обнаружила скрытые под землей проходящие под древними континентами металлические каналы. Эти находки могут сыграть немаловажную роль в развитии "зеленой" энергетики.

Ученые совершили сенсационное открытие в недрах Земли

Отмечается, что исследование под руководством доктора Чунфея Чена из Университета Маккуори показывает, как важные для "зеленой" экономики металлы накапливаются вдоль границ старых континентальных плит.

Также издание dailygalaxy.com отмечает, что данные могут помочь найти новые месторождения и решить проблему нехватки ресурсов для чистых технологий.

Указывается, что самые старые части континентов, так называемые кратоны, — самые плотные и стабильные области земной коры.

Этот процесс влияет на состав магмы — она теряет кремний и становится насыщенной карбонатами. Именно по краям кратона создаются условия, где скапливаются металлы. Поделиться

Когда магма теряет кремний, в ней начинают оседать металлы и сера, образуя богатые ресурсами зоны.

Чтобы развивать экологически чистые технологии и производить электромобили, человечеству нужны новые источники металлов. Открытие этих скрытых подземных путей позволяет искать месторождения в новых местах, что может уменьшить ущерб от добычи и обеспечить сырьем будущие зеленые технологии.

Ранее учёные уже замечали, что края кратонов обогащены металлами. Новое исследование показывает, как происходит это обогащение. Оно помогает понять, где искать ресурсы под землей и как они там оказываются.