Секретный океан. Ученые совершили революционное открытие под поверхностью Земли

Новое исследование предоставило убедительные доказательства существования огромного океана в мантии Земли. Этот скрытый водный резервуар, хранящийся в редком минерале под названием рингвудит, бросает вызов предварительным представлениям о том, сколько воды удерживает планета.

Секретный океан в магме Земли: что известно

Ученые обнаружили огромный скрытый океан на глубине 644 км под поверхностью Земли.

Теперь ученые считают, что недра Земли содержат столько же воды, сколько все поверхностные океаны взяты вместе, замкнутые внутри минералов мантии под экстремальным давлением и температурой.

Открытие сосредоточено на рингвудите, минерале высокого давления, которое образуется в мантии Земли на глубине от 402 до 660 км. Уникальность рингвудита заключается в способности хранить молекулы воды в своей кристаллической структуре.

Мы наконец-то видим доказательства круговорота воды на всей Земле, которые могут помочь объяснить огромное количество жидкой воды на поверхности нашей планеты. Ученые десятилетиями искали эту недостающую глубинную воду, — акцентировал соавтор исследования Стив Якобсен. Поделиться

Дело в том, что это открытие подразумевает непрерывный круговорот воды не только на поверхности, но и по всей Земле.

Способность рингвудита удерживать воду необычайна. Якобсен заметил: