Секретный океан. Ученые совершили революционное открытие под поверхностью Земли

Новое исследование предоставило убедительные доказательства существования огромного океана в мантии Земли. Этот скрытый водный резервуар, хранящийся в редком минерале под названием рингвудит, бросает вызов предварительным представлениям о том, сколько воды удерживает планета.
Главные тезисы
- Ученые обнаружили огромный скрытый океан глубоко под поверхностью Земли, хранящийся в редком минерале рингвудите.
- Рингвудит способен удерживать воду в своей кристаллической структуре на глубинах планеты, вызывая революционные изменения в наших представлениях о содержании воды на Земле.
- Открытие этого секретного океана указывает на то, что недра Земли могут содержать столько же воды, сколько все поверхностные океаны вместе взятые, благодаря рингвудиту.
Секретный океан в магме Земли: что известно
Ученые обнаружили огромный скрытый океан на глубине 644 км под поверхностью Земли.
Теперь ученые считают, что недра Земли содержат столько же воды, сколько все поверхностные океаны взяты вместе, замкнутые внутри минералов мантии под экстремальным давлением и температурой.
Открытие сосредоточено на рингвудите, минерале высокого давления, которое образуется в мантии Земли на глубине от 402 до 660 км. Уникальность рингвудита заключается в способности хранить молекулы воды в своей кристаллической структуре.
Дело в том, что это открытие подразумевает непрерывный круговорот воды не только на поверхности, но и по всей Земле.
Способность рингвудита удерживать воду необычайна. Якобсен заметил:
В кристаллической структуре рингвудита есть нечто особенное, что позволяет ему притягивать водород и удерживать воду. Этот минерал может содержать много воды в условиях глубочайшей мантии.
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