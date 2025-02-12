Ученые обнаружили новую аномалию на дне Тихого океана

Как сообщили иностранные ученые, они зафиксировали неожиданный всплеск уровня бериллия-10 (¹⁰Be) в образцах морского дна Тихого океана. Вполне возможно, это откроет новый путь для познания прошлого нашей планеты.
Главные тезисы
- Бериллий-10 является редким радиоактивным изотопом.
- Это открытие может стать важным временным маркером для синхронизации геологических записей и точного датирования археологических находок.
Тихий океан и его тайны
Авторы исследования указывают на то, что их открытие может стать очень важным временным маркером, который усовершенствует то, как в научном сообществе синхронизируют геологические записи, охватывающие миллионы лет.
В первую очередь речь идет об археологических находках, таких как кости или остатки дерева. Теперь они могут быть достаточно точно датированы благодаря такому открытию, пишет Interesting Engineering.
С заявлением на этот счет выступил физик из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) Доминик Колль.
По его словам, несмотря на все преимущества, радиоуглеродный метод ограничен датированием образцов не более 50 000 лет.
Что важно понимать, бериллий-10 является редким радиоактивным изотопом, который образуется при столкновении космических высокоэнергетических лучей с кислородом и азотом в верхних слоях атмосферы Земли.
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