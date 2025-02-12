Ученые обнаружили новую аномалию на дне Тихого океана
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили новую аномалию на дне Тихого океана

Тихий океан и его тайны
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Источник:  online.ua

Как сообщили иностранные ученые, они зафиксировали неожиданный всплеск уровня бериллия-10 (¹⁰Be) в образцах морского дна Тихого океана. Вполне возможно, это откроет новый путь для познания прошлого нашей планеты.

Главные тезисы

  • Бериллий-10 является редким радиоактивным изотопом.
  • Это открытие может стать важным временным маркером для синхронизации геологических записей и точного датирования археологических находок.

Тихий океан и его тайны

Авторы исследования указывают на то, что их открытие может стать очень важным временным маркером, который усовершенствует то, как в научном сообществе синхронизируют геологические записи, охватывающие миллионы лет.

В первую очередь речь идет об археологических находках, таких как кости или остатки дерева. Теперь они могут быть достаточно точно датированы благодаря такому открытию, пишет Interesting Engineering.

С заявлением на этот счет выступил физик из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) Доминик Колль.

По его словам, несмотря на все преимущества, радиоуглеродный метод ограничен датированием образцов не более 50 000 лет.

Для датировки более старых образцов мы должны использовать другие изотопы, такие как космогенный бериллий-10 (10Be), — добавил физик.

Что важно понимать, бериллий-10 является редким радиоактивным изотопом, который образуется при столкновении космических высокоэнергетических лучей с кислородом и азотом в верхних слоях атмосферы Земли.

Приблизительно в возрасте 10 миллионов лет мы нашли почти вдвое больше 10Be, чем ожидали. Мы встретили ранее не обнаруженную аномалию, — подчеркнул Колль.

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