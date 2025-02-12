Науковці виявили нову аномалію на дні Тихого океану
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці виявили нову аномалію на дні Тихого океану

океан
Джерело:  online.ua

Як повідомили іноземні вчені, вони зафіксували неочікуваний сплеск рівня берилію-10 (¹⁰Be) у зразках морського дна Тихого океану. Цілком можливо, це відкриє новий шлях для пізнання минулого нашої планети.

Головні тези:

  • Берилій-10 є рідкісним радіоактивним ізотопом.
  • Це відкриття може стати важливим часовим маркером для синхронізації геологічних записів та точного датування археологічних знахідок.

Тихий океан та його таємниці

Автори дослідження вказують на те, що їхнє відкриття може стати дуже важливим часовим маркером, удосконалюючи те, як у науковій спільноті синхронізують геологічні записи, що охоплюють мільйони років.

Насамперед йдеться про археологічні знахідки, такі як кістки або залишки дерева. Тепер вони можуть бути досить точно датовані завдяки такому відкриттю, пише Interesting Engineering

З заявою з цього приводу виступив фізик з Центру Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR) Домінік Колль.

За його словами, попри всі переваги, радіовуглецевий метод обмежений датуванням зразків віком не більше 50 000 років.

Для датування старіших зразків ми повинні використовувати інші ізотопи, такі як космогенний берилій-10 (10Be), — додав фізик.

Що важливо розуміти, берилій-10 є рідкісним радіоактивним ізотопом, який утворюється при зіткненні високоенергетичних космічних променів з киснем та азотом у верхніх шарах атмосфери Землі.

Приблизно у віці 10 мільйонів років ми знайшли майже вдвічі більше 10Be, ніж очікували. Ми натрапили на раніше не виявлену аномалію, — наголосив Колль.

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Категорія
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