Науковці виявили вражаючу аномалію під дном Тихого океану
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці виявили вражаючу аномалію під дном Тихого океану

На дні Тихого океану
Джерело:  earth.com

Група дослідників з Геологічного інституту Швейцарської вищої технічної школи Цюриха виявила загублені стародавні тектонічні плити в мантії земної кори під Тихим океаном. 

Головні тези:

  • Група вчених виявила стародавні тектонічні плити під дном Тихого океану.
  • Виявлені аномальні структури показують, що мантія Землі має ширший склад, ніж раніше вважалося.
  • Дослідники розглядають природу цих аномалій, розгортаючи гіпотези про походження та склад виявлених тектонічних структур.
  • Аномалії можуть вказувати на наявність стародавніх кишень кремнію або заліза в мантії Землі, що спричинило рухи та тектонічні зсуви на планеті.

Під дном Тихого океану виявили стародавні тектонічні плити. Що це означає

Зазначається що група швейцарських науковців під керівництвом докторанта Томаса Схоутена у співпраці зі спеціалістами з Каліфорнійського технологічного інституту виявила додаткові області в надрах Землі, які дуже схожі на залишки затоплених плит.

За результатами сейсмічних записів науковці намагаються визначити положення цих занурених глибоко у мантію під дном Тихого океану плит.

Зазвичай ці плити розміщуються у зоні так званої субдукції, де зустрічаються одна з одною і в результаті зіткнення, однак опиняється під іншою, занурюючись у надра Землі.

Під дном Тихого океану виявили аномальні тектонічні структури
Дно Тихого океану

Однак результати дослідження продемонстрували, що виявлені тектонічні плити знаходяться не там, де повинні бути.

Вони перебувають під великими океанами або всередині континентів.

Одна з таких аномалій була знайдена під західною частиною Тихого океану.

Згідно з сучасними хронологіями тектоніки плит, немає жодних причин для того, щоб старі фрагменти плит перебували там.

Очевидно, такі зони в мантії Землі поширені набагато ширше, ніж вважалося раніше, — визнає Схоутен.

Наразі не має жодних геологічних свідчень того, що у цій зоні мала місце субдукція.

Чим можуть бути виявлені аномальні структури

Це вказує на те, що аномалії можуть бути зовсім не шматками плит, або, принаймні, не такими, як спочатку уявляли собі вчені.

Наразі науковці мають питання щодо походження та природи виявлених структур.

За однією з версій, мова може йти про стародавні, багаті кремнієм кишені, що залишилися від ранньої мантії.

Це також можуть бути багаті на залізо скупчення, які дрейфували протягом мільярдів років.

Ця невизначеність передбачає більш різноманітний діапазон складів мантії Землі, ніж вважалося раніше.

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