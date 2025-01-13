Группа исследователей из Геологического института Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружила утерянные древние тектонические плиты в мантии земной коры под Тихим океаном.
Главные тезисы
- Группа исследователей обнаружила утерянные древние тектонические плиты под дном Тихого океана, расширяя представление о составе мантии Земли.
- Исследователи разворачивают гипотезы о происхождении выявленных аномальных структур, предполагая наличие древних карманов кремния или железа в мантии Земли.
- Результаты исследования показывают, что древние тектонические плиты расположены под дном Тихого океана не там, где ожидалось, вызывая вопросы и дополнительные исследования ученых.
Под дном Тихого океана были обнаружены древние тектонические плиты. Что это значит
Отмечается, что группа швейцарских ученых под руководством докторанта Томаса Схоутена в сотрудничестве со специалистами из Калифорнийского технологического института обнаружила дополнительные области в недрах Земли, очень похожие на остатки затопленных плит.
По результатам сейсмических записей ученые пытаются определить положение этих погруженных глубоко в мантию под дном Тихого океана плит.
Обычно эти плиты размещаются в зоне так называемой субдукции, где встречаются друг с другом и в результате столкновения, однако оказывается под другой, погружаясь в недра Земли.
Однако результаты исследования показали, что обнаруженные тектонические плиты находятся не там, где должны быть.
Они находятся под обширными океанами или внутри континентов.
Одна из таких аномалий была найдена под западной частью Тихого океана.
Согласно современным хронологиям тектоники плит, нет никаких причин для того, чтобы старые фрагменты плит находились там.
Пока нет никаких геологических свидетельств того, что в этой зоне имела место субдукция.
Чем могут быть обнаружены аномальные структуры
Это указывает на то, что аномалии могут быть совсем не кусками плит или, по крайней мере, не такими, как первоначально представляли себе ученые.
В настоящее время у ученых есть вопросы происхождения и природы выявленных структур.
По одной из версий, речь может идти о старинных, богатых кремнием карманах, оставшихся от ранней мантии.
Это также могут быть богаты железом скопления, которые дрейфовали в течение миллиардов лет.
Эта неопределенность подразумевает более разнообразный диапазон складов мантии Земли, чем считалось ранее.
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