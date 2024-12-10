Дослідники з Гетеборгського університету у Швеції та Інституту арктичних та альпійських досліджень Університету Колорадо у США Селін Хезе та Олександра Ян зробили приголомшливий прогноз щодо термінів остаточного зникнення льоду у Північному Льодовитому океані.

Що відомо про терміни остаточного танення Північного льодовитого океану

Вчені зазначають, що відповідно до кліматичних умов, які спостерігались у 2023 році, повне танення льоду у Північному льодовитому океані може відбутись вже у період найближчих 3-6 років, тобто ще до 2030 року.

Цей прогноз значно випереджає усі прогнозовані дати, які робились науковцями раніше.

Попередні прогнози свідчили, що остаточне танення льоду у Північному льодовитому океані мало відбутись не раніше середини поточного століття.

Північний Льодовитий океан

Наразі танення льоду у високих широтах є одним з найбільш яскравих проявів кліматичних змін.

По мірі зникнення морського льоду океан поглинає все більше сонячного тепла і стрімко нагрівається, оскільки темна вода збирає сонячну енергію, тоді як біла поверхня льоду відбиває її.

Це нагрівання також провокує ланцюгову реакцію, яке ще більше прискорює танення не тільки у теплу пору року, а й у зимовий період.

До того ж відсутність льоду може спровокувати значні зміни у глобальних погодних умовах.

Зокрема, це сприятиме почастішанню формування штормів, хвиль аномальної спеки та іншим екстремальним погодним явищам у середніх широтах.

За результатами дослідження науковці встановили, що перший день без льоду в Антарктиці часто трапляється у періоди аномального потепління.

Так аномальні хвилі тепла можуть фіксуватись і взимку, суттєво уповільнюючи утворення нового льоду.

Навесні і влітку інтенсивне танення посилюють шторми та теплі океанські течії.

За словами науковців, такі стрімки темпи танення льоду можливі навіть у разі значного зниження викидів парникових газів.

При цьому наслідки танення льоду будуть значними не лише для формування погодних умов, а також для наявних екосистем.

Мешканці Арктики, серед яких білі ведмеді, вже відчувають наслідки зникнення льоду. Це значно ускладнить умови їхнього існування, а також вплине на життя зоопланктону, що є основою харчового ланцюга в арктичних водах.

Як запобігти сценарію повного танення льоду в Арктиці

Однак науковці бачать змогу запобігти цьому жахливому сценарію. У разі збереження глобального потепління на рівні 1,5°C, є змога зберегти арктичний льод.

Цей план потребує значного скорочення викидів та активної боротьби з наслідками зміни клімату. Водночас вчені попереджають: навіть за такого сценарію існує ризик, що внутрішні кліматичні процеси зумовлять швидку втрату льоду.